पटना: राजधानी पटना के प्रसिद्ध मैनपुरा देवी स्थान (Famous Mainpura Devi Place Of Patna) परिसर के जीर्णोद्धार का काम प्रारम्भ (Renovation Of Mainpura Devi Complex In Patna) हो गया है. मन्दिर के वर्तमान आचार्य धर्मेन्द्र ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद अतिथियों के हाथों निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया. गौरतलब है कि सदियों पुराना यह मन्दिर जर्जर हो चुका था. स्थानीय निवासियों में इस मन्दिर के प्रति गहरी आस्था तो है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी का भी ध्यान इसकी ओर नहीं जा रहा था. शासन-प्रशासन भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था. भक्तों के आग्रह पर आचार्य धर्मेन्द्र ने स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की.

प्रसिद्ध मैनपुरा देवी स्थान परिसर का जीर्णोद्धार : प्रसिद्ध मैनपुरा देवी स्थान परिसर का जीर्णोद्धार करने का प्रखर समाजसेवी जगमोहन सिह की अगुवाई में युवाओं ने इसका बीड़ा उठाया है. कई बैठक कर इसके जिर्णोद्धार का खाका तैयार किया. उनके दिन-रात की मेहनत अब सफल हो रही है. मन्दिर का विकास अब दिखने लगा है. आस-पास के लोग उनके इस कार्य की भरपूर सराहना कर रहें हैं. इस बारे में एक स्थानीय निवासी बसन्त जी से बताया की महादेव ने सालों से हमारी लम्बित प्रार्थना सुन ली है. जल्दी ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाएगा.

'सावन के इस पावन माह में भोलेनाथ का कार्य हुआ है. मन्दिर की बेहतरी के लिये इसकी चहारदीवारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है. जिला पदाधिकारी के पास अभी मामला लम्बित है. उन्होनें जल्दी ही कार्य प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया है.' - जगमोहन सिह, समाजसेवी