पटना (सिटी): राजधानी पटना में लापता युवक का अब तक सुराग नहीं मिलने से परिजनों में नाराजगी (Relatives of Missing Youth angry in Patna) है. अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी निवासी 25 वर्षीय अभिनिश बीते 25 फरवरी से लापता है. जिसकी बरामदगी के लिये थाना पर परिजन पहुंचे, लेकिन थाना से सहयोग नहीं मिलने से खफा परिजनों ने सड़क जाम कर (Relatives of Missing Youth Blocked Road in Patna) दिया.

ये भी पढ़ें- पटनासिटी: पांच दिन से लापता युवक का कुएं से मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

सड़क जाम की सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी अमित शरण घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को शांत कराकर जाम हटवाया. मिली जानकारी के अनुसार, अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी निवासी 25 वर्षीय अभिनिश बीते 25 फरवरी से लापता है. जिसकी बरामदगी के लिये परिजन लगातार थाना से गुहार लगा रहे हैं. लेकिन कोई खास मदद नहीं मिलता देख परिजनों ने पटना-मसौढ़ी मार्ग को जाम कर आगजनी की और जमकर हंगामा किया. 25 फरवरी से लापता अभिनिश की बाइक सड़क किनारे बरामद हुई था. युवक के लापता होने से पुलिस और परिजन दोनों परेशान हैं.

गौरतलब है कि राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना इलाके में बुधवार को बधार से दो दिन से लापता व्यक्ति का शव बरामद (Missing Person Body Found In Bihta) किया गया है. बुधवार दोपहर बिहटा चीनी मिल के पीछे अल्हनपुरा बधार से ये शव बरामद हुआ है. शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मृतक के घर पहुंची.

ये भी पढ़ें- छपरा में कचरे के ढेर से मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP