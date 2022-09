पटना: राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश नए अध्यक्ष कौन होगा (Who will new state president of RJD), इसका फैसला 21 सितंबर को हो जाएगा. राजद ने बुधवार काे नए प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया (Rashtriya Janata Dal State President Election). राजद के सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने बताया कि राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी ने सभी राज्य इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रम को अधिसूचित कर दिया है.

18 को राज्य परिषद के सदस्यों की सूची का प्रकाशनः चितरंजन गगन ने कहा कि 16 सितंबर को जिला स्तर तक सभी इकाइयों का चुनाव कार्य संपन्न हो जाएगा. इसके बाद 17 सितंबर को सभी राज्यों के राज्य कार्यालय में राज्य परिषद के सदस्यों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा. 18 सितंबर को सदस्यता संबंधी आपत्ति प्राप्त की जाएगी और उसी दिन उसका निराकरण कर, राज्य परिषद के सदस्यों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा.



19 काे उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशनः गगन ने बताया कि 19 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से दाेपहर दाे बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेगा. उसी दिन नामांकन पत्र की जांच कर वैध पाए गए उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी. 20 सितंबर की सुबह 10 बजे से एक बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. उसी दिन दो बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी.



21 सितंबर को परिणाम हाेगा घोषितः उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को राजद के नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगी. यदि आवश्यकता हुई तो प्रदेश अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए तीन बजे तक मतदान कार्य होंगे. शाम पांच बजे तक मतगणना होगी तथा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी (When will Rashtriya Janata Dal state president election).

