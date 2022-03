पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत (BJP Win in UP Assembly Elections) के बाद बिहार बीजेपी के नेता उत्साहित हैं. एक्जिट पोल में बीजेपी की जीत के रुझान के बाद से ही बीजेपी के विधायक लगातार हर हर महादेव और जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं. सदन के अंदर भी लगातार हर हर महादेव का नारा लग रहा है. यूपी में बीजेपी की जीत के बाद मंत्री रामप्रीत पासवान का कहना है कि (Rampreet Paswan on BJP Win in UP Assembly Elecation) हम लोग भी यूपी चुनाव प्रचार में गए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रति वहां के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था.

'यूपी में जनता की हुई जीत': बीजेपी नेता ने कहा कि यूपी में जीत वहां के लोगों की जीत है. बुलडोजर मॉडल सफल रहा है. विकास के प्रति यह मॉडल है. उत्तर प्रदेश चुनाव का बिहार में असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि बिहार में तो हम लोगों की सरकार चल ही रही है. उत्तर प्रदेश में जदयू और मुकेश सहनी लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा. रामप्रीत पासवान ने कहा कि दोनों पार्टियों का वहां कोई जनाधार नहीं है. इसलिए इनके बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा.

'बुलडोजर मॉडल विकास का मॉडल है': हमलोग यूपी चुनाव में गए थे. वहां पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रति लोगों को विश्वास है. वहां उन्होंने 5 साल काम किया है. बीजेपी सत्ता में फिर वापस लौटी है. ये वहां की जनता की जीत है. वहां के मतदाताओं की जीत है. पूरे प्रेदश में बीजेपी की लहर थी, हम उन्हें जीत की बधाई देते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्होंने वो किया. ये बुलडोजर मॉडल, सफल मॉडल है.' - रामप्रीत पासवान, PHED मंत्री

यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत: गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का जनादेश लगभग आ गया है. रुझान में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है. उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार बनाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश की जीत पर बीजेपी नेता फूले नहीं समा (Bihar BJP MLA excited by victory in Uttar Pradesh) रहे हैं. बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने जमकर जश्न मनाया.

