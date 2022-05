पटना: बिहार के राज्यसभा के 5 सीट पर चुनाव (Election on Five Seats of Rajya Sabha in Bihar) होने है और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है जदयू ने आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी को लेकर अभी तक निर्णय नहीं लिया है. इसको लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है. इसको लेकर कृषि मंत्री अमरेंद्र सिंह (Agriculture Minister Amarendra Singh) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यहां कोई दिक्कत नहीं है और जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, वो गलत है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और ये सरकार वर्ष 2025 तक चलेगी इसमें कोई शंका नहीं है.

'बिहार के विकास के लिए जनता ने एनडीए को मेंडेट दिया था. हमलोग लगातार बिहार का विकास कर रहे हैं, जो लोग भ्रामक बयान दे रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी दरवाजे से वो सरकार में नहीं आ सकते हैं. बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और यहां की सरकार अपना काम कर रही है. बीजेपी कार्यलय आज हम आये हैं. कोई विशेष बात नहीं है. केंद्र सरकार का 8 साल पूरा होनेवाला है, उसको लेकर बैठक कर कार्यक्रम करने का निर्णय लेना है. इसीलिए बैठक में भाग लिए हैं और कोई मकसद नहीं है.' - अमरेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री

राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति तेज: गौरतलब है कि बिहार की सियासत में जबरदस्त हलचल है. जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह (Union Minister RCP Singh) की राज्यसभा सीट (Rajya Sabha Elections 2022) कन्फर्म होती नहीं दिख रही है. इसके बारे में नीतीश कुमार कुछ भी बोलने को तैयार हैं. ऐसे में सियासी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) और केन्द्रीय मंत्री आरसीपी के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है. और इसरा असर सरकार पर पड़ेगा. हालांकि इस बीच केन्द्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से मदभेद और राज्यसभा सीट को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी हैं. उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से उनकी दूरी की बात को सिरे से खारिज कर दिया है.

