पटना: राजधानी पटना में मौसम ने अपना रंग बदला (Weather Changed in Patna) है. तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. इस बारिश ने ठंड बढ़ा दी (Rain has Turned Cold in Patna) है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देर शाम तक लगातार बारिश होने की संभावना है. तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ गई है. लोगों को कनकनी महसूस होने लगी है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जानकारी दी है कि मंगलवार से प्रदेश में बारिश की शुरुआत हुई है लेकिन किशनगंज, अररिया और सहरसा में बारिश नहीं हुई है. मधेपुरा में काफी कम बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हुई है. 24 घंटे में न्यूनतम तापमान सिवान के जीरादेई में 10 डिग्री दर्ज किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बिहार में बीते 24 घंटे में 195.1 एमएम बारिश हुई है जो सामान्य 168 एमएम से काफी अधिक है.

बारिश ने बढ़ाई ठंडी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जानकारी दी है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से बुधवार शाम से ठंड बढ़ने की संभावना है. बिहार के 34 जिलों में सामान्य से 60 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है.

