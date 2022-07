पटना: राजधानी पटना में हुई मानसून की बारिश (First Monsoon Rain in Patna) के कारण कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी कड़ी में राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में (Rajiv Nagar Police Station Of Patna) भी जलजमाव हो गया है. जिससे थाने में पानी घुस गया है. इस दौरान थाने में हाल के दिनों में पकड़े गए एक गांजा तस्कर से बरामद हुए लाखों रुपए भी पानी में भीग गए. जिसे थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी शनिवार को सुखाते नजर आए. दरअसल पटना जिले में मानसून की अभी हल्की-फुल्की बारिश हुई है. इसके बावजूद इससे कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई है.

ये भी पढ़ें- कोसी बराज के 24 फाटक खुले, छोड़ा गया 1.85 लाख क्यूसेक पानी, निचले इलाकों में अलर्ट

राजीव नगर थाना में बारिश का पानी घुसा : मानसून की बारिश के बाद पटना के कई थानों का हाल बेहाल हो गया है. अगर हम बात करें पटना के राजीव नगर थाने की तो राजीव नगर थाने में मानसून की हुई बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति है. हालात यह है कि थाना परिसर के अंदर रखे गए कुर्सी, टेबल तक आधे बारिश के पानी मे डूबे नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में थाना परिसर के अंदर जब रखे गए लाखों रुपए भी इस बारिश के पानी की जद में आ गए.

राजीव नगर थाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया : वहीं इस पूरे मामले की टेलिफोनिक जानकारी देते हुए राजीव नगर थाना प्रभारी ने बताया कि हाल के दिनों में राजीव नगर थाना क्षेत्र से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया था जिसके पास से भारी मात्रा में गांजा और लाखों रुपए नकद बरामद किए गए थे. थाना परिसर में गांजा तस्कर से जब्त किए गए रुपए रखे हुए थे. मानसून की हुई बारिश के कारण यह रुपए भी भीग गए हैं. जिसे पुलिसकर्मी थाना परिसर में ही बैठकर सुखाने का कार्य कर रहे हैं. हालांकि थाना परिसर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद राजीव नगर थाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है.

पहली ही बारिश में राजधानी के थानों का हाल हुआ बेहाल : बिहार के राजधानी पटना में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन (Water logging in patna ) अस्त-व्यस्त हो गया है. राजीव नगर थाने में घुटनेभर पानी भर गया है. जिस बैरक में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से आकर आराम करते हैं वहां भी पानी जमा. गौरतलब है कि पटना में लगातार बारिश हो रही है. जिले के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को घुटने भर पानी से गुजरना पड़ रहा है. मीठापुर, यारपुर, जक्कनपुर, राजेंद्र नगर, बस स्टैंड, सिपारा, दीघा, कुर्जी जैसे कई इलाके जलमग्न हैं.

ये भी पढ़ें- पटना में बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी

ये भी पढ़ें- OMG! बिहार के चूहों ने कर दिया नया कांड, आप जानकर पीट लेंगे माथा