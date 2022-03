पटनाः बिहार विधानसभा बजट सत्र का शुक्रवार को 17वां दिन था. जहां सदन में मुख्यमंत्री के विभागों के बजट पर चर्चा होनी थी. गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, निगरानी सहित अन्य विभागों के बजट पर भी चर्चा (Discussion On CM Department Budget) हुई और सरकार की ओर से उत्तर दिए गए, लेकिन उससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर राजद सदस्यों ने सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन (Protest Of RJD In Bihar Vidhan Sabha) किया. राजद सदस्यों ने सदन शुरू होते ही सदन के अंदर भी सरकार को घेरने की कोशिश की.

ये भी पढ़ें-बिहार विधानसभा बजट सत्रः आज होगी सीएम विभाग के बजट पर चर्चा

राजद विधायक ने कहा कि बिहार में लूट, हत्या और बलात्कार की सरकारः सदन के बाहर विरोध कर रहे राजद विधायक रामवृक्ष सदा (RJD MLA Raamavrksh Sada) समेत कई अन्य सदस्य हाथ में "लूट डकैती बलात्कार की सरकार है" सहित कई अलग-अलग स्लोगन लिखी तख्तियां लिये हुए थे. इस दौरान अलौली से राजद विधायक रामवृक्ष सदा ने कहा कि बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है. शराबबंदी पूरी तरह फेल है. यह दारू की सरकार है. बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राजद और विपक्षी सदस्यों की ओर से लगातार शराबबंदी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. सदन में मुख्यमंत्री के विभाग के बजट की चर्चा थी. इसलिए राजद की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी.

बिहार विधानसभा का 17वां दिन: शुक्रवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 17वां (17th Day OF Bihar Budget Session) दिन था. सदन में ऊर्जा और स्वास्थ संबंधित सहित कई विभागों के प्रश्न सदस्यों की ओर से पूछे गये और संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्री ने सवाल का जवाब दिया. मुख्यमंत्री के विभाग के बजट पर भी चर्चा (Discussion On CM Department Budget) हुई और सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया. दूसरे हाफ में लगातार विभागीय बजट की चर्चा हुई आज भी मुख्यमंत्री के विभाग के बजट की चर्चा हुई.

सीएम के नहीं रहने पर प्रभारी मंत्री ने दिया जवाब: ऐसे तो 21 मार्च को ही स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और विधानमंडल के बजट पर चर्चा होनी थी. लेकिन 21 मार्च को छुट्टी होने के कारण 24 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुई और सरकार की तरफ से उत्तर हुआ. 24 मार्च को पहले मुख्यमंत्री के विभागों गृह विभाग, सामान्य प्रशासन सहित अन्य के बजट पर चर्चा होनी थी. लेकिन उसे बढ़ाकर आज 25 मार्च को किया गया था. ऐसे मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गये थे, इसलिए प्रभारी मंत्री ने चर्चा के बाद जवाब दिये.

पढ़ें- बिहार विधानसभा में स्पीकर से भिड़े CM नीतीश, विपक्ष ने दी नसीहत- 'सदन की गरिमा की चिंता करे NDA'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP