पटना: बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona infection rising in Bihar) को देखते हुए जेल प्रशासन ने जेलों में बंद कैदियों को उनके परिजनों से सीधी मुलाकात पर 31 जनवरी 2022 तक के लिए तत्काल प्रतिबंध (Ban on direct meeting with prisoners in Bihar) लगा दिया है. इसके बाद पहले की तर्ज पर ही अब कैदी के परिजन सीधी मुलाकात की जगह फिर से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भेंट कर सकेंगे. इसके लिए कैदियों के परिजनों को erosion.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा.

दरअसल, जेल प्रशासन का मानना है कि सीधी मुलाकात के कारण जेल में बंद कैदियों तक कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. इस वजह से यह निर्णय लिया गया है. जेल प्रशासन की मानें तो कैदियो के परिजन जब उनसे मिलने आते हैं तो उनकी जांच जेल में तैनात सुरक्षाकर्मी करते हैं. इससे सुरक्षा कर्मियों के भी संक्रमित होने का खतरा रहता है. सुरक्षाकर्मियों से कैदियों तक इसका संक्रमण पहुंच सकता है. जेल में अगर एक भी कैदी संक्रमित हो गया तो यह संक्रमण सभी कैदियों तक पहुंच सकता है. इससे काफी मुश्किल हो सकती है.

यहां बता दें कि कैदियों के परिजनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुलाकात हेतु पहले वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना होगा, तभी उन्हें समय दिया जाएगा. उसी समय पर उनकी बात कराई जाएगी. कैदियों के परिजन को सबसे पहले eprisons.nic.in पर जाकर e mulakat पर क्लिक करना होगा. उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना होगा. अगले स्टेप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड को चुनना होगा. उसके बाद इंटर ओटीपी दबाते ही उनके मोबाइल पर या ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा. इसके बाद है कि उन्हें उन्हें जेल की वेबसाइट के माध्यम से समय निर्धारित किया जाएगा.

