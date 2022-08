पटना: कांग्रेस पूरे बिहार में 5 अगस्त को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुखाड़ सहित तमाम मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. 5 अगस्त को ही कांग्रेस पूरे बिहार में जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक प्रदर्शन करेगी और राजधानी पटना में सदाकत आश्रम से राजभवन मार्च (Raj Bhavan march will be taken out from Sadaqat Ashram in Patna) निकालेगी. साथ ही राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलकर मेमोरेंडम भी देगी. कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि ''अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है. यह कार्यक्रम सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में होगा. सभी प्रदेश में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे''.

ये भी पढ़ेः पटना में नेशनल हेराल्ड की जमीन पर नीतीश और BJP के इशारे पर भूमाफिया का कब्जा: कांग्रेस

7 अगस्त को महागठबंधन का प्रतिरोध मार्चः महागठबंधन के 7 अगस्त को प्रस्तावित प्रतिरोध मार्च की बाबत जब कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा गया कि पहले ही आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम को तय कर लिया, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी हम लोग शामिल रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आदेश आया है उसके अनुसार 5 अगस्त को राजभवन मार्च की तैयारी कांग्रेस के नेताओं ने कर ली है.

भाजपा ने ली चुटकीः कांग्रेस के राजभवन मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि ''कांग्रेस कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले निश्चित तौर पर जनता उसका साथ नहीं दे सकती है. क्योंकि वर्तमान सरकार लगातार आम जनता के लिए काम कर रही है. वर्तमान मोदी सरकार की जो नीति है उससे कहीं न कहीं आम जनता लाभान्वित हो रही है. इसलिए कांग्रेस या विपक्षी दल कुछ भी कर ले उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है''.

जेल भरो अभियान भी चलाएगा कांग्रेसः आपको बता दें कि कांग्रेस राजभवन मार्च के दौरान जेल भरो अभियान भी चलाएगा. कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि राजभवन मार्च करने में कहीं भी अगर प्रशासन हमें परेशान करेगा तो निश्चित तौर पर वैसे हालत में कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भी जाने को तैयार रहेंगे. आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह से जांच एजेंसी ने सख्ती की है, कहीं न कहीं यही कारण है कि कांग्रेस ने आनन-फानन में 5 अगस्त को ही पूरे भारत में राजभवन मार्च का निर्णय ले लिया है. फिलहाल बिहार में 5 अगस्त को कांग्रेस के विधायक, विधान पार्षद , नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और राजभवन मार्च भी करेंगे.

ये भी पढ़ेः मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, लोकतंत्र की रक्षा और सद्भाव के लिए लड़ते रहेंगे: राहुल गांधी