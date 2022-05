पटना: कोरोना वायरस की चौथी लहर (Fourth Wave of Corona) की संभावना को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है. पटना के आईजीआईएमएस में कोरोना के इलाज की तैयारी पूरी (Preparation In IGIMS for Fourth Wave of Corona) कर ली गई है. आईजीआईएमएस में कोरोना के इलाज इमरजेंसी में 20 बेड आरक्षित कर दिया गया है. साथ ही जरूरत पड़ने पर बैडों की संख्या बढ़ाने के लिए भी इंतजाम कर लिया गया. है. कोरोना वार्ड के लिए 24 घंटे डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया गया है. आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल ने बताया कि संस्थान पूरी तरह से तैयार है.

ICU की जानकारी होगा डिस्प्लेः अधीक्षक मनीष मंडल ने बताया कि इमरजेंसी के कोरोना वार्ड में इस बार डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है. बोर्ड में मरीज के परिजन यह देख सकेंगे कि आईसीयू का कितना बेड खाली है और कितने पर पेसेंट है. इसकी जानकारी भी उन्हें डिस्प्ले के जरिए मिलेगी. मनीष मंडल ने बताया कि कोरोना ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों की टीम को मॉनिटर करने के लिए एक सीनियर डॉक्टर को भी यहां ड्यूटी में तैनात किया है.





सामान्य मरीजों के लिए भी बेहतर व्यवस्थाः आईजीआईएमएस के अधीक्षक ने बताया कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना के चौथे लहर को देखते हुए कोरोना के लक्षण वाले भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. संस्थान के अधीक्षक डॉ मनीष मंडल ने कहा कि कोरोना के अलावे कई बीमारियों से पीड़ित मरीज भी आईजीआईआईएमएस में पहुंचते हैं. उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो इसको लेकर भी संस्थान में पूरी तरह से तैयारी कर रखी है.

