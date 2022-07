पटनाः भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. पार्टी ने प्रयोग के तौर पर पहली बार सातों मोर्चे की संयुक्त बैठक करने का फैसला (Preparation BJP National Meeting in Patna ) लिया है. बैठक के लिए राजधानी पटना के ज्ञान भवन को चुना गया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) हिस्सा लेंगे. आयोजन की तैयारियों के बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जानकारी (Sanjay Jaiswal Statement on BJP National Meeting in Patna) दी.

"पहली बार मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित की जा रही है. हमें इस बात की खुशी है कि बिहार को कार्यक्रम आयोजित कराने का अवसर प्राप्त हुआ है. जेपी नड्डा 30 जुलाई को पटना पहुंचेंगे और भव्य रोड शो का आयोजन होगा. 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे."-हरीश बेदी, बिहार भाजपा के राज्य प्रभारी

2 दिनों तक ज्ञान भवन में होगा कार्यक्रमः भाजपा पहली बार सभी मोर्चाे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित करने जा रही है. पटना के ज्ञान भवन में 2 दिनों तक कार्यक्रम का आयोजन होगा. 30 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 31 जुलाई को गृह मंत्री समापन भाषण देंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को पटना सिटी में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे.



संजय जायसवाल बोलेः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 जुलाई को दोपहर 12:00 बजे वर्चुअल माध्यम से 16 जिला कार्यालयों का उद्घाटन और 7 जिला कार्यालयों का शिलान्यास करेंगे. इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

