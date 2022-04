पटना : बिहार की राजनीति बोचहां विधानसभा उपचुनाव (Bochan By Election) के बाद अपने उफान पर है. जहां एक तरह आरजेडी फूले नहीं समा रही है. वहीं सत्ता पक्ष गाहे-बगाहे उसे आइना दिखाने में लगा रहता है. कुछ ऐसा ही हुआ है राजधानी पटना में. बेली रोड में एक पोस्टर लगाया (Poster On RJD) गया है जिसमें A to Z Family Party का पोस्टर लगाकर आरजेडी पर तंज कसा गया है.

RJD के पोस्टर में 3 स्लोगन : हालांकि पोस्टर किसकी तरफ से लगाया गया है यह पता नहीं चल पाया है. लेकिन जिस तरह से तंज कसा गया है उससे तो साफ जाहिर होता है कि सत्ता पक्ष की ओर से ही इसे लगवाया गया है. इस पोस्टर में तीन स्लोगन लिखा हुआ है. (1) इनका उसूल है, जब तक काम है, तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है. (2) हे स्वार्थ तेरा शुक्रिया, एक तू ही है जिसने लोगों को आपस में जोड़ रखा है. (3) इन परिवारों के खेल पुराने हैं, कुर्सी पाने में पहले अपने बाकी सब बेगाने हैं.

पोस्टर में कौन क्या है? : पोस्टर में सबसे बड़ी लालू यादव की तस्वीर है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष (राष्ट्रीय जनता दल) के रूप में दिखया गया है. लालू यादव की तस्वीर के ऊपर में महाराज लिखा है. उसके बगल में राबड़ी देवी की तस्वीर है, जिसके उपर राजमाता और नीचे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद लिखा है. उसके बाद तेजस्वी यादव की तस्वीर है, जिसमें ऊपर राजकुमार और नीचे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा लिखा है. उसके बाद मीसा भारती की तस्वीर लगी है. जिसमें ऊपर राजपुत्री और नीचे राजयसभा सांसद लिखा है. सबसे अंत मे तेजप्रताप यादव की तस्वीर लगाकर राजकुमार लिखा गया है और विधायक राजद लिखा गया है.

कई नेताओं को पोस्टर में दिखाया गया है नीचे : इस पोस्टर में आरजेडी विधायक भाई वीरेन्द्र, विधान पार्षद सुनील सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी को नीचे दिखाया गया है. इसके साथ ही स्लोगन लिखा गया है इन परिवारों के खेल पुराने हैं, कुर्सी पाने में पहले अपने बाकी सब बेगाने हैं.

आरजेडी को ए टू जेड का मिला साथ: पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि बोचहां उपचुनाव की जीत जनता और जनहित के मुद्दों की जीत है. उन्होंने कहा कि जिस तरह आम जनता मंहगाई और बेरोजगारी से परेशान है, वैसे में हमें जनता ने अपना समर्थन दिया है. तेजस्वी ने दावा किया था कि आरजेडी को 'ए टू जेड' यानी हर जाति-धर्म और वर्ग का साथ मिला है. उन्होंने कहा कि जिस बड़े अंतर से आरजेडी कैंडिडेट ने वहां जीत दर्ज की, उससे साफ पता चलता है कि हमें सभी लोगों का वोट मिला. दरअसल आरजेडी के अमर पासवान को 82562 वोट मिले थे. वहीं, बीजेपी की बेबी कुमारी को 45909 वोट और वीआईपी की गीता कुमारी को 29279 वोट मिले थे.

