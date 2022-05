पटना: बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासत (Politics on Issue of Caste Census in Bihar) तेज है. तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एकजुट होने लगे हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने साफ-साफ कहा है कि जातिगत जनगणना बिहार के लिए जरूरी है और हम लोग कई बार केंद्र से मांग भी किए हैं. लेकिन केंद्र सरकार हमारी नहीं सुन रहा है. और यही कारण है कि अब हम लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे और उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल अब दिल्ली तक पैदल यात्रा करेगी. इस मुद्दे पर अब राजद के साथ कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है.

'जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम राजद के साथ हैं. यह बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल ने यह कार्यक्रम बनाए हैं. जातिगत जनगणना बिहार में जरूरी है और इस मुद्दे पर हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं. प्रधानमंत्री से भी जो प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था. उसमें भी कांग्रेस के बड़े नेता गए थे. राजद जो कर रहा है उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी.' - प्रतिमा कुमारी, कांग्रेस विधायक

जातीय जनगणना पर RJD के साथ कांग्रेस: कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी का साफ-साफ कहना है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर हम राजद के साथ हैं. वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ है वो निंदनीय है. जब कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी से यह सवाल किया गया कि आपके पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कब होगी तो उन्होंने कहा कि सबकुछ आलाकमान पर निर्भर है. हाईकामान जब भी घोषणा करेंगे आप लोगों को सूचना मिल जाएगी.

'इस मामले में छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है जबकि बड़े भ्रष्ट अधिकारी पर सरकार हाथ नहीं डाल रही है. जिस तरह से छात्रों का भविष्य चौपट हुआ है. इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना होगा. हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के पेपर पेपर लीक मामले का उच्च स्तरीय जांच और बड़े से बड़े पदाधिकारी इस में संलिप्त हैं. उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो साथ ही इस मामले में कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है. जिन्होंने इस तरह का काम किया है.' - प्रतिमा कुमारी, कांग्रेस विधायक

जातीय जनगणना को लेकर राजनीति तेज: गौरतलब है कि जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार से दिल्ली तक पैदल मार्च (Tejashwi foot march for caste census) करने की घोषणा की है. वहीं, अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गयी है. जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने तेजस्वी यादव से अब तक की यात्राओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग (JDU demands white paper on Tejashwi march) की है. अरविंद निषाद ने कहा कि तेजस्वी यादव यात्राओं की घोषणा तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं.

