पटना: बिहार विधानमंडल परिसर में शराब के खाली बोतल मिलने (Liquor bottles found in Bihar assembly premises) से राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटना स्थल पर जाकर मुआयना किया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) से इस्तीफे की मांग की. नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में ही जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी.

दरअसल बिहार विधानमंडल में शराब की खाली बोतलें मिली है जिस पर सूबे में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. बिहार विधनासभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांगा की है. बीजेपी के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने तेजस्वी यादव ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि

'मुख्यमंत्री ने कड़ा कानून बनाया है लगातार कार्रवाई भी हो रही है. इस मामले में ही जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी. विपक्ष भी सरकार का पार्ट है. नेता प्रतिपक्ष ने जो सूचना दी है उस पर कार्रवाई होगी.' : राणा रणधीर सिंह, बीजेपी के पूर्व मंत्री

शराब की खाली बोतल मिलने पर सियासत तेज

बताते चलें कि मंगलवार को विधानसभा परिसर से शराब की खाली बोतलें मिलीं. इसके बाद इसकी भनक मीडिया को भी लग गयी. वहां पर राजद के तमाम नेता भी पहुंच गए. यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे.

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav on liquor ban in bihar) ने कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी पूरी तरह फेल है. पुलिस की मिलीभगत से बिहार में शराब का कारोबार (liquor business in bihar) चल रहा है. नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि बिहार विधानसभा में जहां वह बैठे हैं, वहां शराब की बोतलें कैसे पहुंचीं. नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए.

नोट- बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टाल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.



