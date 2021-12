पटना: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस नशा के खिलाफ अभियान (Police Campaign Against Drug Addiction in Patna) चला रही है. इसी कड़ी में धनरुआ में पुलिस ने गांजा बरामद किया (Police Recovered ganja in Dhanrua) है. कार से 30 पैकेट में रखा 59 किलो गांजा बरामद हुआ है. पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को ये अहम कामयाबी हाथ लगी है.

ये भी पढ़ें- मोतियाबिंद ऑपरेशन मामला: अब तक 15 लोगों की निकाली गई आंखें, जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे

मिली जानकारी के अनुसार नशे के खिलाफ मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस लगातार अभियान चला रही है. इस कड़ी में धनरूआ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने धनरुआ थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है. धनरूआ थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग कार से गांजा लेकर भागलपुर जा रहे हैं.

सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और NH-1 के चारपुलवा के पास कार पर सवार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. कार की तलाशी के दौरान कार से 30 पैकेट में रखा 59 किलो गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- जातीय जनगणना पर संसद में केंद्र के जवाब से JDU नाराज, दिनेश चंद्र यादव ने की पुनर्विचार की मांग

'उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नशे के कारोबारी भारी मात्रा में गांजा ले जा रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को ये अहम कामयाबी मिली है.' - दीना नाथ सिंह, धनरुआ थाना अध्यक्ष



ये भी पढ़ें- Omicron Variant : पहले पढ़ लें... तब हवाई यात्रा करें, पटना एयरपोर्ट पर बदला गया है कोरोना जांच का नियम

ये भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक पास, मंत्री बोले- 'अब म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी सरल'

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP