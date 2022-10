पटना: बिहार में अपराध (Crime In Bihar) पर लगाम लगाने के लिए लगातार अपराधियों की खिलाफ पुलिस अभियान (Police Campaign Against Criminals In Bihar) चला रही है. बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार विशेष कार्य बल यानी की एसटीएफ के द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित करने और कानून का राज्य बनाए रखने के लिए नक्सल संगठित अपराध के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. सिर्फ सितंबर महीने में एसटीएफ के द्वारा मोस्ट वांटेड अपराधी जिस पर इनाम घोषित थे, वैसे 38 से अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है. इसके अलावा तीन नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है.

इनामी अपराधी गिरफ्तार : गिरफ्तार एक नक्सली पर इनाम भी घोषित था. नक्सलियों और अपराधियों को गिरफ्तार करने में नक्सल अपराधियों के साथ पुलिस की एक मुठभेड़ भी हुई है. जिसमें एक एके-47 सहित दो रेगुलर हथियार बरामद हुआ है. कुल 25 देसी हथियार, 56 कारतूस लूटा गया, 555 ग्राम सोना और 27 किलो चांदी बरामद किया गया है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार अगस्त महीने से सितंबर महीने में 52% अधिक मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है.

'जिनमें एक नक्सली गोपाल दास जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था और उसको ऊपर यूपीए के तहत 6 कांडों में वह वांछित था. जनवरी माह से लेकर सितंबर महीने तक बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ के द्वारा कुल 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है. 233 मोस्ट वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी की गई है. इन अपराधियों के पास से 6 पुलिस के हथियार को बरामद किया गया है. रेगुलर हथियार 12 बरामद किया गया और देसी हथियार पंचानवे बरामद किया गया है.' - जितेंद्र सिंह गंगवार, ADG पुलिस मुख्यालय