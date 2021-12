पटना: राजधानी पटना में कैट बिहार द्वारा व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों और व्यवसायियों के बीच बैठक (Meeting Between Police Officer and Businessmen in Patna) बुलाई गयी. बैठक गायघाट स्थित एक निजी होटल हुई. इसकी अध्यक्षता बिहार कैट अध्यक्ष अशोक कुमार (Bihar CAT President Ashok Kumar) ने की. अनुमंडल पुलिस अधीक्षक अमित शरण मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए.

बैठक में बारी-बारी से सभी व्यापारियों ने अपनी-अपनी परेशानी बताई. सभी की बातों से लगा कि इन दिनों व्यापारी अपराधियों के टारगेट पर हैं. उन्हें लूटकर हत्या तक की जा रही है. सभी ने पुलिस गश्ती पर भी सवाल उठाये.

'व्यापारी या आम आदमी सभी को सुरक्षा देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है. लेकिन, आप भी पुलिस के कार्य मे मदद करें. आपकी थोड़ी मदद करें. हमें उन अपराधियों तक पहुंचा जाय़ेंगे जो शांति भंग करना चाहते हैं.' - अमित शरण, डीएसपी

व्यापारियों ने कहा कि हमारे टैक्स से पुलिस के वेतन का भुगतान होता है. हमें सुरक्षा मिलना चाहिए. वहीं, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन दिया.

