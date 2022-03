पटना: बिहार विधानसभा में पुलिस संशोधन विधेयक पारित (Police Amendment Bill Passed in Bihar Assembly) हो गया है. बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि पुलिस संशोधन बिल पारित होना प्रसन्नता की बात है. विधेयक पारित होने से तबादलों में पारदर्शिता आएगी और पुलिस कर्मियों के कार्य क्षमता में वृद्धि होगी. अब लंबे समय तक एक ही जगह पर पुलिस पदाधिकारी नहीं रह सकेंगे.

ये भी पढ़ें- PMCH में चल रहा है CM नीतीश पर हमला करने वाले शख्स का इलाज

'पुलिस संशोधन बिल से आएगी पारदर्शिता': डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है. उसकी जांच की जा रही है. पूरे मामले में जांच को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जो कोई अधिकारी भी इस मामले में दोषी होंगे. उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर में एक सनकी युवक ने हमला कर दिया था.

सनकी युवक ने कर दिया था CM पर हमला: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने वाले युवक की पहचान शंकर गुप्ता उर्फ छोटू के रूप में की गई थी. परिवार वालों से पता चला कि युवक मानसिक रूप से बीमार है. युवक की मानसिक हालत का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा था कि युवक की मानसिक (man who attacked CM nitish Is Sick) हालत ठीक नहीं है. ऐसे में युवक पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए और उसके इलाज (mental treatment Of person who attacked CM Nitish) की समुचित व्यवस्था की जाए.

ये भी पढ़ें- बख्तियारपुर में CM नीतीश कुमार पर हमला, सिरफिरे युवक ने मारा मुक्का

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP