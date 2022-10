पटना: बिहार में पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं केस के अनुसंधान में असर पड़ (Increase in pending cases in Bihar) रहा है. बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार 3.50 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. बिहार में पुलिस बल की क्षमता करीब 91 हजार की है. बिहार में प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिस-पब्लिक का अनुपात करीब 115 पुलिसकर्मियों का है. दूसरी ओर प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिस-पब्लिक का राष्ट्रीय औसत 193.95 पुलिसकर्मियों का है. एक लाख पदों पर भर्ती के बाद बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात 192 हो जाएगा. अगले चार वर्षों में एक लाख पदों पर बहाली (Police will be recruited in Bihar) पूरी कर ली जाएगी.

राज्य में महिला पुलिस की संख्या बढ़ रहीः हाल ही में लॉ एंड आर्डर में मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें. बैठक में एडीजी मुख्यालय जीतेन्द्र सिंह गंगवार कहा कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है. उनकी पदस्थापना पुलिस थानों में की जा रही है जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 हो जाएगी.





बहाली की प्रक्रिया तेज करने की कवायदः बात दें कि पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है. बिहार में जल्द ही एक लाख पुलिसकर्मियों की बहाली होगी. इसमें करीब 50 हजार पद सिपाही के होंगे. राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार में पुलिस-पब्लिक अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने की कवायद के तहत यह पहल की है. मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब एक लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है. वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद अलग-अलग चरणों में बाहलियां की जाएंगी. बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने माना कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार पुलिस में पुलिसकर्मियों की कमी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अनुसंधान में भी विलंब हो रहा है.

गृह विभाग को भेजा प्रस्तावः जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बिहार में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति को लेकर गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है. उम्मीद है जल्दी ही एक से दो साल में राष्ट्रीय औसत को बिहार पुलिस छू लेगी. उन्होंने बताया कि सितंबर में हाई कोर्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय को बताया गया था कि 300 दिनों से पुराने यानी कि 10 महीने से पुराने साढ़े तीन लाख मामलों का निपटारा नहीं किया गया है. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभियान चलाकर मामलों का निपटारा किया जा रहा है. हालांकि उन्होंने कहा कि कमेटी गठित की गई है डेढ़ महीने में काफी सारे मामलों का निष्पादन किया गया है और पुलिस मुख्यालय में टारगेट रखा है कि जैसे ही तीन महीने पूरे हो जाएंगे एक लाख के करीब लगभग लंबित मामलों के निष्पादन कर दिया जाएगा.

"बिहार में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति को लेकर गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है. उम्मीद है जल्दी ही एक से दो साल में राष्ट्रीय औसत को बिहार पुलिस छू लेगी. सितंबर में हाई कोर्ट द्वारा पुलिस मुख्यालय को बताया गया था कि 300 दिनों से पुराने यानी कि 10 महीने से पुराने साढ़े तीन लाख मामलों का निपटारा नहीं किया गया है. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के द्वारा अभियान चलाकर मामलों का निपटारा किया जा रहा है"-जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, पुलिस मुख्यालय

अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं पुलिसः बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने ईटीवी भारत से टेलिफोनिक बातचीत में बताया कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में पुलिसकर्मियों की कमी तो है ही इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अगर पुलिस विभाग चाहे तो उन्हीं पुलिसकर्मियों से अच्छा कार्य ले सकती है. हालांकि उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों की बहाली समय पर नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण बिहार की आर्थिक स्थिति है. पुलिसकर्मियों की कमी को लेकर पुलिस मुख्यालय विभाग को प्रस्ताव देता है और प्रस्ताव के बाद भी विभाग वित्त विभाग को बहाली को लेकर प्रस्ताव भेजता है.

दो स्तर पर होती है पुलिस की बहालीः अभयानंद ने बिहार पुलिस के कर्मियों की बहाली दो स्तर पर होती है. पहला केंद्रीय चयन बोर्ड करता है. दूसरा, बीपीएससी के माध्यम से चयन किया जाता है. इसके अलावे एक और सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग कैंप की भी कमी है. एक साथ में बड़े स्तर पर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस समय पुलिसकर्मियों की कमी महसूस हो रही है. राजगीर में पुलिस ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है जिसमें दरोगा से लेकर डीएसपी तक के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है. इसके अलावा अन्य स्थानों पर सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है. उनका साफ तौर पर कहना कि जिस तरह से पुलिसकर्मी रिटायर हो रहे हैं, उसी तरह से बहाली निकाली जाए.