पटना: बिहार की राजधानी में पटना में एक युवक किसी लड़की से शादी करने जा रहा था. उसकी तैयारी भी चल रही थी लेकिन अब इसे लेकर बवाल मच गया है और हंगामे का कारण भी है. दरअसल, युवक का एक शादीशुदा और दो बच्चों की मां के साथ लंबे समय से अफेयर (married woman and young man affair in Patna) था. 3 साल तक दोनों को अंतरंग संबंध रहे. एक साल पटना में दोनों पति-पत्नी की तरह रहे थे. अब वह किसी और लड़की से युवक चुपके से शादी (Patna youth accused of cheating married girlfriend) कर रहा था. इसकी भनक उस महिला को लग गयी और हंगामा हो गया.

सोशल साइट पर हुई पहचान: रांची की रहने वाली शादीशुदा और दो बच्चों की मां उक्त पीड़िता ने बताया कि फेसबुक के जरिये उसकी दोस्ती पटना में रहने वाले एक युवक आलोक से हुई. धीरे-धीरे फेसबुक के जरिए हुई जान-पहचान प्यार में बदल गया. दोनों के बीच धीरे-धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया. उसके बाद युवक के कहने पर पिछले 1 साल से दोनों पटना में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे.

युवक पर पैसे ऐंठने का आरोप: महिला ने बताया कि युवक को पता था कि वह शादीशुदा और दो बच्चो की मां है. इसके बावजूद आलोक ने महिला से संबंध बनाए रखा. एक साल पहले वह महिला और उसके बच्चों को लेकर पटना चला आया. उसका कहना है कि आलोक शादी का झांसा देकर उसके साथ रहा और उसका यौन शोषण भी किया. इस बीच आलोक ने उससे धीरे-धीरे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए. आलोक ने पीड़ित महिला को पटना के राजीव नगर में एक फ्लैट किराये पर दिलवाया और वहां रखा.

'रिलेशन में रहने के दौरान जब तब पैसा लेता था. बहाने से पैसे मांगता था. कभी एलआईसी का भरना है तो कभी कार का शीशा टूट गया, कभी टायर बदलने के नाम पर पैसे लेता था. हम इसके प्यार में इतने पागल थे कि अपना सब पैसा दे दिये. उसने करीब 8 लाख रुपये लिये. पूरा पैसा लेने के बाद उसकी नजर गहनों पर थी. कुछ गहने भी उसने बेचवा दिये.' -पीड़िता

पुलिस पर मामले को रफा-दफा करने का दबाव डालने का आरोप: इसी महिला को पता चला कि जिस प्रेमी के साथ उसका रिलेशन पिछले 3 सालों से है, वह किसी दूसरी लड़की से गुपचुप तरीके से शादी की तैयारी कर रहा है. इसके बाद हंगामा खड़ा हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता आलोक के घर शादी रुकवाने पहुंची. आरोप है कि वहां पर आलोक के परिजनों ने जमकर मारपीट की. इसके बाद मामला राजीव नगर थाना पहुंचा. पीड़ित महिला पुलिस को अपने साथ हुए इस धोखे के बारे में बताया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस उस पर दबाव बनाकर मामले को रफा-दफा करने का दबाव दे रही है.

