पटना: राजधानी पटना में बढ़ रहे अपराध (Crime on Rise in Patna) और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने साथ साथ नशे का कारोबार पर पटना पुलिस का शिकंजा (Patna Police tightens grip on criminals) कसता जा रहा है. पटना सिटी एसपी सेंट्रल की रणनीति के बाद पुलिस की टीम ने कई मामलों में एक साथ सफलता पाई है. पटना सिटी एसपी सेंट्रल अम्बरीष राहुल (Patna City SP Central Ambrish Rahul) ने बताया है कि पुलिस लगातार अपराध, नशा और सुनियोजित अपराध करने वालों पर पैनी निगाह बनाए हुए है. उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है.

चोरी की घटना का उद्भेदन: सिटी एसपी सेंट्रल ने बताया कि 14 और 15 मई की रात पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र के हॉप शिवालिका अपार्टमेंट के 6 फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम देने के साथ-साथ चोरी के माल को खपाने और पचाने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार चोरों के पास से करीब 110 ग्राम स्वर्ण आभूषण के साथ-साथ होप शिवालिका अपार्टमेंट के फ्लैट से चोरी गया एक टीवी, दो देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस और अन्य कई उपकरण बरामद किए गए हैं. सिटी एसपी ने बताया है कि फिलहाल इस मामले में अन्य कई आरोपी फरार हैं. उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.





पंजाब से की जालसाजी, पटना से गिरफ्तार: हाल के दिनों में व्हाट्सएप पर फर्जी कॉल कर फर्जी बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है. सिटी एसपी सेंट्रल ने बताया कि कुछ दिन पहले पंजाब के पटियाला पुलिस ने संपर्क कर उन्हें यह जानकारी दी कि पटना के रहने वाले शमशेर सिंह नाम के व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर कॉल कर कनाडा में एक्सीडेंट हो जाने की बात कहकर एसबीआई बैंक के खाते में 1 लाख 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए हैं.

इस फर्जीवाड़े की शिकायत पटियाला पुलिस द्वारा मिलते ही पटना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते इस इसमें शामिल विजय विक्रम और योगेश कुमार को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान इन दोनों के पास से अलग-अलग व्यक्तियों के 13 आधार कार्ड, अलग-अलग व्यक्तियों के भरे हुए आठ आधार के फॉर्म, नौ अलग-अलग व्यक्तियों के पासपोर्ट साइज फोटो, इंडियन बैंक का 50 हजार का एक चेक बरामद किया. कई व्यक्तियों के पैन कार्ड सहित अन्य कई दस्तावेजों को भी बरामद किया है.

गांजे की खेप से अर्जित सम्पत्ति होगी नीलाम: सिटी एसपी सेंट्रल ने गांजे के अवैध खरीद-फरोख्त करने वाले चार तस्करों को राजीव नगर और दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि राजीव नगर और दीघा थाना क्षेत्र के कई इलाकों में गांजा तस्कर सक्रिय हैं. इस मामले में सिटी एसपी ने एक विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया. दीघा थाना क्षेत्र और राजीव नगर थाना क्षेत्र के कई चयनित स्थलों पर छापेमारी की गई.

छापेमारी के दौरान पुलिस द्वारा चिन्हित स्थलों से कुल 4 गांजा तस्करों को पकड़ा गया. जब इन चारों गांजा तस्करों के ठिकानों की पुलिस में पुलिस ने 10 किलो 400 ग्राम गांजे की खेती के साथ-साथ 10 लाख 40 हजार 840 रुपये के साथ एक बलेनो कार, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, आदि बरामद किया गया.

