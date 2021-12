पटना: कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क (Bihar Health Department alert on corona infection) हो गया है. बिहार सहित पूरे देश में फिर से कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को फिर से तैयार किया जा रहा है. वहीं, राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज (NMCH Alert Regarid Corona Third Wave) भी कोरोना को लेकर पूरी तरह तैयार है. NMCH के अधीक्षक ने दावा किया है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है.

इसे भी पढ़ें : जहानाबाद में कोरोना रिटर्न्स, 2 नए संक्रमित मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पटनासिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल और नालंदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. NMCH अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने कहा कि कोविड मरीजों के इलाज करने के लिए अस्पताल में पूरी व्यवस्था की गई है. 750 में 600 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है. साथ ही अस्पताल में ऑक्सीजन जेनेरेशन प्लांट पूरी तरह कार्यरत है. स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली, दूसरी लहर के दौरान काफी अच्छा काम किया था. किसी भी हालात से हम निपटने को तैयार हैं.

देखें वीडियो

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर माह में कोरोना संक्रमण के रफ्तार में तेजी आई है. 1 दिसंबर को जहां 31 सक्रिय मरीज थे. वहीं, आज की तारीख में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है. 3 दिनों के अंदर संक्रमण के रफ्तार में जबरदस्त इजाफा हुआ है और सक्रिय मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है.

इसे भी पढ़ें : नए साल के जश्न में बरतें एहतियात, 3 दिनों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या हुई दोगुनी

24 दिसंबर को सक्रिय मरीजों की संख्या 81 थी. जो 26 दिसंबर को बढ़कर 155 तक पहुंच गई. संक्रमण में उछाल से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया. नए साल के जश्न को लेकर सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

1 दिसंबर को 31 सक्रिय मरीज संक्रमित थे, 4 दिसंबर को कुल मरीजों की संख्या 21 हो गई थी. 8 दिसंबर को बढ़कर संख्या 35 हो गई और 9 दिसंबर को संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 49 पहुंच गई. 10 दिसंबर को सक्रिय मरीजों की संख्या 57 हो गई और 11 दिसंबर को सक्रिय मरीजों की संख्या 62 हो गई.

12 दिसंबर को सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 81 पहुंच गई. 1 दिन में सबसे ज्यादा 19 मरीज मिले. 14 दिसंबर को आंकड़ा बढ़कर 92 पहुंच गया. 26 दिसंबर को एक और उछाल आया और सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 116 हो गई. 24 घंटे में 24 सक्रिय मरीज मिले. 27 दिसंबर को आंकड़ा बढ़कर 155 पहुंच गया. 24 घंटे के अंदर 39 सक्रिय मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई.

ये भी पढ़ें: ओमीक्रोन पर सीएम नीतीश बोले- 'बिहार में पॉजिटिव केस नहीं, लेकिन सभी को अलर्ट रहने की जरूरत'

बिहार में कुछ दिनों पहले जहां 32 जिले संक्रमण से मुक्त थे. वहीं, अब संक्रमण मुक्त जिलों की संख्या घटकर 15 रह गई है. पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 76 है. दूसरे स्थान पर गया है, जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 26 है. तीसरे स्थान पर स्थान पर मुंगेर है, जहां 16 सक्रिय मरीज हैं.

वहीं, स्वास्थ मंत्री मंगल पांडे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 24 घंटे में 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं और कुल स्वास्थ्य मरीजों की संख्या फिलहाल 714277 है. बिहार में रिकवरी रेट 98.32% है. राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 155 है. अभी तक राज्य में ओमीक्रोन वैरीअंट का कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP