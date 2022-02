पटना: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona In Bihar) को लेकर राज्य सरकार ने कई तरह की प्रतिबंध (Corona Guideline In Bihar) लागू किया है. हालांकि, अब बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आयी है लेकिन अभी भी प्रशासन कोरोना को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहा है. इस कड़ी में पटना नगर निगम की ओर से एयरपोर्ट के परिसर को पूरी तरह से (Patna Airport Premises Sanitized ) सैनेटाइज किया गया है. एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल एहतियात बरती जा रही है. एयरपोर्ट परिसर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना घूमे इसको लेकर जिला प्रशासन और सीआईएसएफ के जवान लगातार काम करते नजर आते हैं.

एयरपोर्ट परिसर को नगर निगम ने किया सैनेटाइज

बता दें कि, कोरोना गाइडलाइन को पालन करने की जहां तक बात की जाए तो जिला प्रशासन और सीआईएसएफ के जवानों द्वारा एयरपोर्ट के अंदर और बाहर इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है. वहीं, समय समय पर एयरपोर्ट के अंदर भी सैनेटाइज किया जाता है. यात्रियों के सामान यहां तक हैंड बैग को भी सैनिटाइज कर ही विमानों में रखा जाता है. बिहार में कोरोना के मामले भले ही कम हुई है लेकिन अभी भी प्रशासन लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही है.







वहीं, जो यात्री अन्य राज्यों से पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनका कोरोना जांच भी लगातार किया जा रहा है. महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से पहुंचने वाले यात्रियों का निश्चित रूप से एयरपोर्ट पर कोरोना जांच किया जा रहा है. एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की कोशिश है कि, एक भी यात्री बिना कोरोना जांच के बाहर नहीं जा पाए. अभी भी अन्य राज्यों से एयरपोर्ट पहुंच रहे यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का सिलसिला जारी है. कल भी पटना एयरपोर्ट पर तीन यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें 2 महाराष्ट्र और एक दिल्ली से पटना पहुंचे थे. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के अनुसार अभी पटना एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी.

