पटना : कोरोना के नये वेरियंट ओमीक्रोन (Bihar Alert Regarding Threat Of Omicron ) को लेकर बिहार अलर्ट है. ऐसे में संभावित तीसरी लहर ( Third Wave Of Corona) से लड़ने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. पटना जिला प्रशासन ने 15 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर के रूप में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ( Patliputra Sports Complex Covid Care Center) को शुरू करने का निर्णय लिया है. शुरुआती दिनों में 10 बेड शुरु किये जायेंगे. हांलाकि इसकी क्षमता 109 बेड की है. दरअसल, राजधानी पटना में कोरोना के एक्टिव मामले इन दिनों काफी तेजी से बढ़े हैं. एक्टिव मामलों की संख्या 60 से अधिक हो गई है.

ऐहतियातन पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सभी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं. डीएम ने निर्देश दिया है कि कोरोना के दूसरे लहर में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कंपलेक्स में चल रहे डेडीकेटेड कोविड केयर सेंटर को डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर के रूप में शुरू किया जाए और 15 दिसंबर तक कुछ बेड फंक्शनल कर दिए जाएं. जिससे आवश्यकता के अनुसार आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इसका उपयोग किया जा सके. बताते चलें कि संक्रमण का दूसरा लहर जब खत्म हुआ और एक्टिव मामलों की संख्या में अचानक काफी गिरावट आ गई थी. जिसके बाद मरीजों की कमी के वजह से चल रहे सभी कोविड केयर सेंटर को बंद कर दिया गया था. अब धीरे-धीरे फिर से फंक्शनल किया जा रहा है.

'दूसरी लहर में भी पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में तैयार किया गया डेडीकेटेड कोविड केयर सेंटर ने काफी अच्छा कार्य किया था. जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला था. एक्टिव मामले जब घट गए और एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या 0 हो गई. जिसके बाद इस सेंटर को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया था. अब एक बार फिर से पटना में एक्टिव मामले की संख्या बढ़ने लगे हैं. ऐसे में उन्हें जिलाधिकारी के तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ है कि 15 दिसंबर तक यहां के कुछ बेड फंक्शनल किए जाए. उनके पास 100 बेड ऑक्सीजन युक्त है जबकि 9 बेड हाई डिपेंडेबल यूनिट से लैस है.' :- मानसून मोहंती, केयर इंडिया के पटना टीम के प्रभारी

मानसून मोहंती ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर शुरुआती चरण में 10 बेड को फंक्शनल किया जा रहा है. 15 दिसंबर बुधवार को देर शाम तक इसे शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभी मामले जरूर बढ़े हैं लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है. हालांकि सभी संभावनाओं को देखते हुए तैयार रहने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अभी 10 बेड फंक्शनल किए जा रहे हैं. क्योंकि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और डरने की जरूरत नहीं है. वैक्सीनेशन का भी कार्य जिले में काफी तेज गति से हुआ है. उन्होंने कहा कि शुरुआती चरण में जो 10 बेड फंक्शनल किए जा रहे हैं उसके लिए 2 डॉक्टर, 10 नर्सिंग स्टाफ और जरूरत अनुसार सपोर्टिंग स्टाफ की तैनाती की जा रही है.

बताते चलें कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कंपलेक्स में 110 बेड के डेडीकेटेड कोविड-19 केयर सेंटर का संचालन केयर इंडिया की टीम द्वारा किया जाता है. पटना जिलाधिकारी के निर्देश के बाद केयर इंडिया की टीम शुरुआती चरण में 10 बेड को फंक्शनल बनाने की दिशा में लग गई है. इसके लिए डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य सर्पोटिंग स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जा रहा है. मंगलवार को इसकी अच्छी तरह से साफ-सफाई कराकर बुधवार देर शाम तक 10 बेड पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाएगा.

