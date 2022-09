पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के पुलिसकर्मी सिवान में अपराधियों के हमले में शहीद हो (Constable killed in firing in Siwan) गए थे. शहीद के परिजन से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शहीद के पैतृक निवास मसौढ़ी के जिलाल बिगहा (Pappu Yadav met family of martyred soldier) पहुंचे और सांत्वना दी. पप्पू यादव ने परिजनों से मुलाकात कर सरकार से एसआईटी जांज कर दोषियों को फांसी देने की मांग की है. शहीद बाल्मीकि यादव सिवान जिले के सिसवन थाना में पोस्टेड थे.

शहीद के परिजनों से मिलने सिवान पहुंचे पप्पू यादव

पुलिस पर हमला मामले में हो एसआईटी जांच: शहीद के परिजन से मिलकर पप्पू यादव ने कहा है कि सिसवन थाना के थानेदार इस घटना में संदिग्ध हैं. पूरे मामले में चौकीदार, दरोगा और थाना प्रभारी संदिग्ध नजर आ रहे हैं. कई लोगों ने बताया कि थाना प्रभारी बालू माफिया और शराब माफिया से मिले हुए हैं. इन पर जांच होनी चाहिए. उन दोषियों की जांच के लिए एसआईटी जांच की टीम गठित की जानी चाहिए. मुख्यमंत्री से मांग करेंगे इस पूरी घटना में एसाईटी की जांच हो और दोषियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा हो.

बिहार में नहीं थम रहा अपराधः पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसके पीछे नशा का बहुत बड़ा हाथ है. हर युवा वर्ग नशे की चपेट में हैं. इसी कारण अपराध की घटना होती है. अभी पिरबहोर थाना में भी पुलिस वालों पर हमला हुआ है. पटना सिटी में हत्या हुई है. लगातार हत्याएं हो रही है. इसके पीछे यंग जनरेशन का नशा का शिकार होना ही कारण है. लेकिन, जिस तरह से बाल्मीकि यादव की अपराधियों की मुठभेड़ में मौत हुई है. सरकार को इन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए और सरकारी तौर पर उन्हें अविलंब परिजनों को ₹20 लाख का मुआवजा देना चाहिए. मैं अपनी तरफ से उनके पूरे परिवार के चार बच्चों की शादी में यथासंभव मदद करुंगा.



"सिवान के सिसवन में पुलिस के जांबाज सिपाही की मौत हुई है. मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करुंगा कि इस मामले में एसआईटी की जांच करवाई जाए. इस पूरे मामले में चौकीदार, ड्राइवर और थाना प्रभारी संदिग्ध नजर आ रहे हैं. वहां के पूरे स्टाफ बालू माफिया और शराब माफिया से मिले हुए हैं "-पप्पू यादव, जाप प्रमुख

