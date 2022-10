पटना: राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत (One Person Died After Being Hit By Train in Patna) हो गई. मृतक पोस्टमास्टर बताया जा रहा है. घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार वालों की हालत खराब है. मृतक गौतम कुमार भगवानगंज थानांतर्गत भगवानगंज बाजार का रहने वाला था. जो डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत था.

ट्रेन से कट कर पोस्टमास्टर की मौत : दरअसल मसौढ़ी में रेल हादसों का दौड़ थमने का नाम नहीं ले रहा है. आये दिन कोई ना कोई रेल हादसों का शिकार हो रहा है. एक बार फिर पटना-गया रेलखंड के नदौल स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई. घटना की सूचना मिलते ही तारेगना रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया. परिजन बदहवाश हैं.

मसौढ़ी में ट्रेन से कट कर कई लोगों की मौत : गौरतलब है कि बिहार के पटना-गया रेल खंड (Patna Gaya Rail Section) में हादसों का दौर जारी है. कुछ महीना पहले 25 अगस्त को एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आने से दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत (Two People Died After Being Hit By Train In Masaurhi) हो गई थी. पहला हादसा पटना-गया रेलखंड के छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट के पास की थी, जहां ट्रेन से कटकर एक 55 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई थी. बुजुर्ग की पहचान जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के ओमप्रकाश प्रसाद के रूप में हुई थी. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-राकर बुरा हाल था. घरवालों के चीख-पुकार से आस-पास का माहौल गमगीन हो गया था.

मसौढ़ी में ट्रेन से कटकर दो लोगों की मौत : दूसरी घटना पटना-गया रेलखंड के तारेगना-छोटकी मसौढ़ी के बीच मलमाचक गांव के समीप की थी. जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी. जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी. दोनों ही घटनाओं की जानकारी पर पहुंची तारेगना रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा कर शव को परिजनों को सौंप दिया था.