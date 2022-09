पटना: बिहार में कानून व्यवस्था (law and order in bihar)को लेकर सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें निर्देश भी दिए हैं कि कैसे राज्य में कानून व्यवस्था बनी रही. इधर राज्य में कथित रूप से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं काे लेकर भाजपा हमलावार है. भाजपा के प्रवक्ता डॉ राम सागर सिंह ने राज्य सरकार पर आराेप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से राक्षस राज में धकेल दिया है (Bihar from jungle raj to devil raj).

हर रोज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. अपराधियों को सत्ता का संरक्षण भी मिल रहा है. एक बार फिर बिहार में जंगलराज ने दस्तक दे दिया है. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अधिकारी अपराधियों को सांप्रदायिक और जातीय चश्मे से देख रही है. बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है. अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है.

मुख्यमंत्री ने बिहार में जंगलराज को राक्षस राज में बदल दिया

कहीं पुलिस पर हमला किया जा रहा है तो कहीं हत्या की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं (Nitish Kumar review meeting).