गाजीपुर/पटना: भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव 'निहरुआ' ने यूपी चुनाव के बीच बड़ा (Nirahua attack on SP leader Akhilesh Yadav) बयान दिया है. प्रदेश के गाजीपुर में निरहुआ ने कहा कि बीजेपी को बीएसपी का समर्थन (Nirhua said BSP support to BJP) प्राप्त है. यानी हाथी उनके (BJP) साथ है. उन्होंने 2017 के गठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि साइकिल उसी वक्त पंक्चर हो गई थी, जब राजनीतिक गठबंधन कर साइकिल पर हाथी सवार हो गया था. साइकिल हाथी का वजन उठाने में असमर्थ हो गई थी.

इसे भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी का बेटा बोला- '6 महीने तक ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं, पहले होगा सबका हिसाब किताब'

निरहुआ ने दावा करते हुए कहा कि हर तरफ कमल का वर्चस्व दिख रहा है. इसके बाद अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि अखिलेश वैक्सीन का ही विरोध करने लगे थे. उन्होंने लोगों से यहां तक कहा कि वैक्सीन बीजेपी का है और लोग उसे ना लगवाएं. क्या अखिलेश यादव गरीब लोगों के कोरोना के कारण होने वाली मौत की जिम्मेदारी लेंगे? अखिलेश यादव जो भी कहते हैं वह गलत ही कहते हैं. अखिलेश यादव मंदिर निर्माण के नाम पर कहते हैं कि बीजेपी के लोग चंदाजीवी हैं. निरहुआ ने समाजवादी पार्टी को जिन्ना वादी पार्टी करार दिया.



इसे भी पढ़ें- यूपी चुनाव 2022 : कांग्रेस की संभावनाएं कितनी प्रबल ? सुनिए प्रियंका के राजनीतिक सलाहकार का जवाब

निरहुआ ने ओमप्रकाश राजभर पर सियासी तंज कसते हुए कहा कि वह बिन पेंदी के लोटा हैं. वह कब किस तरफ होंगे, यह कहा नहीं जा सकता. ओमप्रकाश राजभर पूरी तरीके से परिवारवाद की राजनीति करते हैं. जबकि, बीजेपी में ऐसा कतई नहीं होता. निरहुआ ने यह भी कहा कि अंत में वह (ओपी राजभर) हारने के बाद बीजेपी में ही वापस आएंगे.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप