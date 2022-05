पटना: प्रदेश में राज्य सरकार ने जहां दहेज हत्या को लेकर सख्त कानून (Strict Law Regarding Murder for Dowry) बना रखा है. फिर भी लगातार दहेज हत्या का मामला सामने आ रहा है. एक बार फिर एक नवविवाहित महिला की दहेज दानवों ने जलाकर (Newly Married Woman Burnt to Death in Patna) हत्या कर दी. और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव की है. जहां एक नवविवाहिता महिला की दहेज के लिए मायके में पति ने जलाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. मृतक महिला की पहचान कौड़िया गांव निवासी रिया कुमारी के रूप में हुई है.

दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या: घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार बिहटा थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव निवासी राजीव रंजन उर्फ अम्भू सिंह की पुत्री रिया कुमारी की शादी 3 महीने पूर्व 16 फरवरी 2022 को मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन थाना क्षेत्र के घुड़दौड़ गांव में सनी कुमार से हुई थी.

महिला को ससुरालवाले करते थे प्रताड़ित: शादी के बाद से ही लगातार नवविवाहित महिला को दहेज में और पैसे की मांग को लेकर ससुराल वाले काफी प्रताड़ित करते थे. मृतका के परिवार का आरोप है कि दामाद ने ही दहेज के लिए नवविवाहित पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर केरोसिन तेल छिड़क कर जला डाला. परिजनों ने बताया कि दो दिन पहले रिया का पति सनी अपने ससुराल आया था और दहेज की मांग कर रहा था. बीती रात को घर के सभी सदस्य एक शादी में शामिल होने गए थे.

महिला के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप: घर में सिर्फ रिया अपने पति के साथ रह गयी थी. देर रात को जब स्वजन शादी से घर लौटे तो देखा मेन दरवाजा खुला है. घरवालों के मुताब‍िक रिया को आवाज देते हुए जब घर में प्रवेश किया तो देखा कि रिया पूरी तरह झुलसकर जमीन पर गिरी है और उसका पति घर से फरार है. मायके वालों का आरोप है कि रिया के विवाह के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ि‍त कर रहे थे. इस घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है. फिलहाल घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

'कौड़िया गांव में एक महिला की जलाकर हत्या करने की सूचना मिली थी. जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. मृतका के स्‍वजनों की ओर से अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है. शिकायत आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुल‍िस इस मामले में मृतक युवती के ससुराल वालों का भी बयान लेगी.' - ऋतुराज सिंह, बिहटा थानाध्यक्ष

