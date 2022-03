पटनाः बजट सत्र का शुक्रवार को 17वां दिन था. शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे (Health Minister Mangal Pandey) ने बिहार विधान परिषद में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर हुए चर्चा (Discussion on The Budget of Health Department) में हिस्सा लिया. इस दौरान मंत्री ने सदन को बताया कि इस बार स्वास्थ्य विभाग का 16 हजार 300 करोड़ से ज्यादा का बजट है. विधान परिषद ने बजट पर स्वीकृति दे दी है. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मार्च 2023 तक मुंगेर और मोतिहारी जिले में मेडिकल नये कॉलेज (New medical colleges will open in Munger and Motihari) खोले जायेंगे.

आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ेगाः स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि फिलहाल एक करोड़ 9 लाख परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड है. नये वित्तीय वर्ष में 85 लाख अतिरिक्त परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा. इसके तहत आयुष्मान कार्ड से गरीब परिवारों के लोग 5 लाख तक की राशि इलाज में खर्च कर सकते हैं. यह राशि सरकार की ओर सीधे इलाज करने वाले हॉस्पीटलों को दिया जाता है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके तहत मुफ्त में इलाज का लाभ मिले. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया कि 31 मार्च 2023 तक आयुष्मान योजना का लाभ बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने लगेगा.

दो नये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाः स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य में दो नये मेडिकल खोले जायेंगे. यह मेडिकल कॉलेज मुंगेर और मोतिहारी में खुलेगा. साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी के साथ-साथ आधुनिक किया जायेगा. इस दौरान मंत्री ने बताया राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है.

