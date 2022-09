पटना: बिहार युवा जेडीयू के नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी (New List Of District Heads Of Jdu) कर दी गई है. जेडीयू युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने इस सूची को जारी किया है. सूची में 45 लोगों का नाम है. इससे पहले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने ये कहते हुए जेडीयू युवा टीम को निरस्त कर दिया था कि युवा जेडीयू की नई टीम के गठन में सामाजिक समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया.

बिहार युवा JDU की नई टीम में बगहा से तारकेश्वर काजी, शिवहर से अमित कुमार, सीतामढ़ी से राजवीर राघव, दरभंगा से रामाशंकर सिंह, दरभंगा नगर से अश्वनी वर्मा, सुपौल से प्रमोद मंडल, मधुबनी से संतोष शाह, अररिया से मेराज हसन, किशनगंज मो. मकसूद अंसारी, पूर्णियां से प्रेम रंजन कुशवाहा उर्फ रंजन कुशवाहा, पूर्णियां नगर मो. कैफी महमूद, कटिहार से रौशन मंडल, कटिहार नगर से अभिषेक सिंह, सहरसा से गणेश कुमार गौरव, मुजफ्फरपुर नगर से उज्जवल गुप्ता, मुजफ्फरपुर से रूपेष कुमार उर्फ कंचन.

वहीं, गोपालगंज से संतोष कुमार पंडित, सिवान से सोहन राम, वैशाली से हिमाचल कुमार, समस्तीपुर से अंजनी कुशवाहा, बेगूसराय से राम अनुराग सिंह, बेगूसराय नगर से हेमंत कुमार, खगड़िया से नीतीष पटेल, नवगछिया से प्रिंस कुमार उर्फ प्रिसं पटेल, भागलपुर से रजनीकांत, भागलपुर नगर मो0 शमीम रिजवी, मुंगेर से विक्की गुप्ता, लखीसराय से आदर्ष कुमार, शेखपुरा से राकेष कुमार, नवादा से दीपू कुमार, बिहारशरीफ नगर से आकाश कुमार काजल. पटना से धर्मेन्द्र कुमार उर्फ रोहित मौर्य, पटना नगर से सूरज कुमार ठाकुर, भोजपुर से अरविंद राम, आरा नगर से सागर चंद्रवंशी, बक्सर से अजित कुमार तिवारी, कैमूर महेश बिंद, रोहतास से अभिषेक पटेल, अरवल से नीतीश पटेल, जहानाबाद से राकेश कुमार, औरंगाबाद से सुरेंद्र सिंह चंद्रवंशी, गया से शंभू सिंह, गया नगर से आकाश चंद्रवंशी, जमुई से नीतीश कुमार, नालंदा से नीरज भारती शामिल है.

बता दें कि जेडीयू में लगातार सभी प्रकोष्ठ की सूची जारी की जा रही है. पिछले दिनों जिला प्रभारियों की सूची भी जारी की गई. एक जिला से दो प्रभारी नियुक्त किए गए थे. आरसीपी सिंह के बनाए 33 प्रकोष्ठ को ललन सिंह ने भंग कर दिया था और अब उसे समायोजन करने की लगातार कोशिश की जा रही है.

