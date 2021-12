पटना: बुधवार को बिहार में कोरोना के 17 नए पॉजिटिव केस (New Corona Positive cases found in Bihar) सामने आए हैं, जिसमें राजधानी पटना में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है. इन 11 संक्रमितों में तीन फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वाले मरीज (Foreign travel history of 3 patients) हैं, जिनमें दो व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री ब्रिटेन की है, जबकि एक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री साउथ अफ्रीका की है. तीनों सैंपल जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्वास्थ विभाग की तरफ से लैब भेज दिया गया है और विभाग इनके संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार कर रही है.

बुधवार को 1,75,673 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है. वहीं, फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वालों की बात करें तो अब तक 620 ऐसे लोगों की जांच हुई है और इनमें 12 संक्रमित मिल गए हैं. ऐसे में अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वालों में कोरोना पॉजिटिव मिलने का प्रतिशत काफी अधिक है.

बिहार में अभी तक 2550 लोगों की सूची प्राप्त हुई है जो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं और इनमें से अभी तक के सभी सैंपल की जांच हुई है और इसमें 12 पॉजिटिव मिल गए हैं. ऐसे में अगर संक्रमण को कंट्रोल में रखना है तो जरूरी है कि अविलंब सभी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री वालों की कोरोना जांच किया जाए.

हालांकि, प्रदेश में अभी भी 1100 लोग ऐसे हैं, जिन लोगों को स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है. यानी कि ऐसे लोगों का संपर्क नंबर अनुपलब्ध है या फिर स्विच ऑफ पाया गया है. ऐसे में यह लोग स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि 1350 लोग जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रेस कर लिए गए हैं उन्हें टीम ने 1 सप्ताह तक आइसोलेट होकर रहने का निर्देश दिया है.

बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले की संख्या 86 है, जिसमें राजधानी पटना में सर्वाधिक कोरोना के 63 मामले हैं. प्रदेश में कोरोना वायरस मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 98.32% है. बुधवार को पटना में कोरोना की 14 रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिसमें 3 रिपोर्ट फॉलोअप वाले थे. यानी कि जो लोग पूर्व से संक्रमित थे, उन्हीं की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है. 11 नए मामले सामने आए.

सभी नए मामले पटना के स्टेशन रोड, रामचक बैरीया, दौलत चक, किदवईपुरी और बोरिंग रोड के इलाके के हैं. इन 11 पॉजिटिव लोगों में कुछ लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग वाले भी हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कांटेक्ट ट्रेसिंग के साथ-साथ जांच को लेकर अलर्ट किया है.

