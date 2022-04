पटना: बिहार मद्य निषेध विभाग (Excise and Prohibition Department Bihar) की टीम को बड़ी सफलता मिली है. बिहार के मुजफ्फरपुर के सीताराम यादव को फिरोजाबाद यूपी से गिरफ्तार किया (Muzaffarpur liquor smuggler Sitaram arrested from UP) गया है. आरोपी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में रहकर बिहार में अवैध शराब व स्प्रिट की तस्करी करता था. इसकी गिरफ्तारी के बाद मद्य निषेध टीम इसे पटना ले आई और इससे पूछताछ की जा रही है.

शराब तस्कर गिरफ्तार: दरअसल, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ट्रकों के जरिए शराब की खेप शराब कारोबारियों तक जा रही थी. इसके खिलाफ समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना में कांड दर्ज है. इस मामले में न्यायालय से इसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी निर्गत है, जिसके बाद मद्य निषेध अधिकारी और विभूतिपुर थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी. इसी क्रम में मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से की है.

बेटे भी करते हैं शराब का कारोबार: सीताराम यादव पश्चिम बंगाल के दालकोला में रहकर अवैध शराब स्प्रिट का कारोबार कर रहा था. इस कार्य में इसका सहयोग पूर्व में गिरफ्तार मुर्शीद आलम द्वारा किया जा रहा था. इस कार्य में इसका सहयोग इसके दोनों बेटे संतोष और मनीष के द्वारा किया जाता था. संतोष के बेटे मनीष पर भी बिहार के अन्य राज्य में शराब कारोबार के मामले दर्ज हैं. पैसों के लेनदेन के लिए इसके द्वारा विभिन्न कंपनियों का निर्माण कर उसके खाते का प्रयोग किया जा रहा था. माना जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद अवैध रूप से शराब भेजने वाले शराब कारोबारियों और आपूर्तिकर्ताओं पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है.

वहीं, अबतक दूसरे राज्यों में बैठकर बिहार में अवैध शराब की खेप भेजने में कुल 20 तस्करों को अब तक उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सीताराम यादव पर पटना समेत बिहार के कई जिलों के अलावा झारखंड और यूपी में भी कई मामले दर्ज हैं, जिससे फिलहाल पटना के एयरपोर्ट थाने में देर रात तक पूछताछ जारी है.



