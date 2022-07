पटना: राजधानी पटना एक शख्स की अपराधियों ने (A Man Was Murdered By Criminals In Patna) हत्या कर दी. फुलवारी शरीफ के करोड़ीचक में गोली मारकर एक 40 वर्षीय शख्स जितेंद्र उर्फ फेकन पाल की हत्या (Murder In Patna) कर दिया गया. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा. नाराज लोगों पोस्टमार्टम को बाद डेड बॉडी को लेकर खोजा इमली के पास रोड पर रखकर आगजनी कर अनीसाबाद फ़ुलवारी शरीफ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. और मौके पर पटना जिलाधिकारी और एसपी को बुलाने की मांग करने लगे.

ये भी पढ़ें- VIDEO: ज्वेलरी शॉप में लूट के दौरान गोली मारकर हत्या, CCTV में दहला देने वाली वारदात

राजधानी में एक शख्स की हत्या : घंटों जाम से फुलवारी शरीफ पटना सड़क दोनों तरफ से आवागमन बाधित रहा. आगजनी कर रोड जाम करने वाले लोगों का कहना था कि हत्या हुई है. लेकिन इस हत्या में अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए. इसमें पुलिस ने लापरवाही की है. घर के पास से ही शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गए लेकिन घरवालों को सूचना नहीं दिया. पुलिस घंटों तक घर नहीं आई ना ही किसी से पूछताछ किया. लोगों का कहना है कि मृतक की पत्नी को अब देखने वाला भी कोई नहीं है. इसके लिए सरकार मुआवजा दे ताकि इनका भरण-पोषण हो सके.



हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम : स्थानीय लोगों का कहना है कि हत्या के बाद काफी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची और सिर्फ पूछताछ करने के लिए. ऐसे में पुलिस की लापरवाही है. पटना के फुलवारी शरीफ में हत्या के विरोध में पुलिस प्रशासन की लापरवाही से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी करते हुए हंगामा किया. वहीं विरोध प्रकट कर रहे लोगों ने बताया कि मृतक की पत्नी और 3 बच्चा है. अब उसको कौन देखेगा. घटना के बाद इलाके मे दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.