पटना : बिहार एनडीए में सबकुछ ठीकठाक नहीं (All Is Not Well In Bihar NDA) चल रहा है. इसमें पड़ती गांठ साफ दिखाई पड़ रही है. खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद दूरी काफी बढ़ गयी है. बीजेपी नेता पहले से ही मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग रहे थे. अब तो बोचहां विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार भी बना दिया है. इसको लेकर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी (VIP Mukesh Sahni) काफी गुस्से में हैं.

बोचहां से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुकेश सहनी ने तंज भरा ट्वीट किया. मुकेश सहनी ने लिखा, 'होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफा के लिए धन्यवाद. उनका यह निर्णय दर्शाता है की हम निषाद समाज एवं पूरे अतिपिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में लड़ रहे हैं. यह हक और अधिकार के लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है. हमारा संघर्ष जारी रहेगा.'

मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई थी सीट: दरअसल, बोचहां विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन 24 नवंबर को हो गया था. वो वीआईपी से विधायक थे. पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीट गठबंधन में वीआईपी को मिली थी. मुसाफिर पासवान विधायक बने थे. उनके निधन से यह सीट खाली हुई थी. ऐसे में वीआईपी से अब उनके बेटे को उतारे जाने की चर्चा है. हालांकि बीजेपी ने NDA के कैंडिडेट के रूप में बेबी कुमारी के नाम की घोषणा की है.

क्या होगा वीआईपी का स्टैंड : देखने वाली बात है कि बेबी कुमारी का नाम सामने आ जाने के बाद वीआईपी क्या स्टैंड लेती है? वो अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारती है? या फिर बेबी कुमारी के नाम को जेडीयू के साथ साथ हम और वीआईपी का भी समर्थन मिला हुआ है. एक बात तो तय है कि बिहार विधानसभा उपुचनाव की इकलौती सीट पर घमासान तेज होने वाला है.

