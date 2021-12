पटना: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) होना है. इस बार यूपी चुनाव में वीआईपी (VIP In UP Election) भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है. वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी (Mukesh Sahani) लगातार उत्तर प्रदेश में रैली भी कर रहे हैं. संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं. यूपी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी का आज साफ-साफ कहना है कि हम अकेले दम पर यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

'यूपी में हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं. लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बैठक भी हो रही है. बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा भी हम करेंगे. इसी महीने 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक फिर हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, उसके बारे में विचार-विमर्श होगा. 165 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेंगे.' -मुकेश सहनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीआईपी

वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी से खास बातचीत

उनसे जब पूछा गया कि भाजपा के साथ कोई गठबंधन होगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होने वाला है. हम निषादों की आरक्षण के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं. वहां की सरकार ने अभी तक मल्लाह जाति यानी निषाद को आरक्षण नहीं दिया है. यही हाल बिहार में भी है. यहां भी हम मांग कर रहे हैं. निषादों के साथ न्याय होना चाहिए. यही हम चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि हम अकेले दम पर वहां चुनाव लड़ेंगे. बिहार में भी हमने सबसे पहले यही किया था. संगठन बनाकर पार्टी को मजबूत करने में 6 साल लग गए थे. अब झारखंड में भी संगठन बनाने की तैयारी चल रही है. लेकिन यूपी में हम लड़ेंगे. तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि सन ऑफ मल्लाह के यूपी में कितने समर्थक हैं. अभी लोग यूपी में हमारी ताकत का ठीक से अंदाजा नहीं लगा सके हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में हम एनडीए के साथ हैं. यहां सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है. यहां यूपी चुनाव का कोई असर नहीं होगा. यहां हम भाजपा के साथ हैं. ये अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है. हम जानते हैं कि जब तक हमारे प्रतिनिधि जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचते हैं, तब तक निषादों के आरक्षण की मांग को हम मजबूती से केंद्र सरकार के सामने नहीं रख सकते.

यही कारण है कि यूपी हो या झारखंड, सभी जगह पार्टी के संगठन का विस्तार करने में हम लगे हैं. हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे. उनसे जब सवाल किया गया कि यूपी में आप बीजेपी से आस लगाए थे कि कुछ सीट मिलेगी, बीजेपी की तरफ से नहीं मिली. उन्होंने कहा कि ये सब गलत बात है, हमने कभी बीजेपी से गठबंधन की बात नहीं सोची. हमारी पार्टी वहां है. निषादों के आरक्षण की मांग को हम प्रमुखता से रखते हैं. इसबार भी अकेले दम पर यूपी में हम चुनाव लड़ेंगे. कहीं से किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा.

