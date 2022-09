कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया में हुए झमाझम बारिश से शहर का बुरा हाल हो चुका है. दूसरी ओर जल जमाव की वजह से अनुमंडलीय अस्पताल तालाब में तब्दील( After rain hospital became pond in kaimur) हो गया है. अस्पताल में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां पर मरीजो को आने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. वहीं यहां ओपीडी में इलाज कराने के लिए प्रतिदिन सैंकड़ों मरीज आते हैं.





मरीजों का हुआ बुरा हाल: अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड से ओपीडी में जाने के लिए डॉक्टर से लेकर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. बारिश होने की वजह से अस्पताल में सामने के नाले से पानी भारी मात्रा में भर जाता है. जल जमाव की वजह से यहां इलाज के लिए आने वाले लोगों के साथ-साथ अस्पताल कर्मियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई परिजन काफी परेशानियों का सामना करने के बाद मरिज तक जरूरत का सामान लेकर पहुंच पा रहे हैं.



"बारिश होने की वजह से अस्पताल में पानी लग जाता है, जिसके कारण इलाज करने और मरीजों को आने-जाने में काफी परेशानियां होती है, इसे लेकर ऊपर के अधिकारियों को कहा गया है. जल्द ही इसपर काम कर इससे निजात दिलाया जाएगा." -विंध्याचल सिंह, अस्पताल उपाधीक्षक

