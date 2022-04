पटनाः राजधानी पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र (Dhanrua Police Station of Patna) के मरहीपर गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या (Minor Dispute One Person Shot Dead In Patna) कर दी. गोली लगने के बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गयी. दिनदहाड़े हत्या के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

गांव के दलान पर ही मारी गोलीः मृतक की पहचान मरहिपर गांव निवासी जय कुमार के रूप में की गयी है. वहीं हत्या का आरोप गांव के ही मोनू कुमार पर है. स्थानीय लोगों ने बताया कि रामबाबू के दालान पर कई लोग मौके पर मौजूद थे. अचानक जय कुमार और मोनू के बीच विवाद हुआ. इसके मोनू ने नाराज होकर कमर से पिस्टल निकालकर जय कुमार को गोली मार दी. मौके पर उसकी मौत हो गयी.

छापेमारी में जुटी पुलिसः गोलीबारी के बाद मौके से सभी लोग भाग गये. गोलीबारी के आरोपी मोनू के मौके से भागने के बाद घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गयी. धनरुआ थाना प्रभारी दीनानाथ सिंह (Dhanrua SHO Dinanath Singh) ने बताया कि मामूली विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

