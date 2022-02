पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में चार बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार (Mother of Four Child Absconding with Lover in Purnea) हो गई. जिले के सहायक थाना क्षेत्र के ततमा टोली शिव मंदिर निवासी विनोद कुमार की पत्नी पूजा देवी को फेसबुक पर किसी युवक से प्यार हुआ और वह अपने चार बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई. विनोद और उसके बच्चे पूजा से घर वापस लौटने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पूजा वापस घर नहीं आना चाह रही है.

बताया जाता है कि पूजा देवी शादी के 15 साल बाद घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई. 'पत्नी को फेसबुक के जरिए गुरुग्राम के एक व्यक्ति से प्यार हुआ और वह रात में अचानक घर छोड़कर फरार हो गई. बच्चे स्कूल चले जाते थे और मैं काम पर, तो पूजा मोबाइल के जरिए फेसबुक पर लगी रहती थी. फेसबुक पर धीरे-धीरे पूजा को एक युवक से प्यार हो गया और प्यार की दीवानगी इतनी उसके सिर पर चढ़ गई की सारी हदों को पार करते हुए पूजा मुझे और चार मासूम बच्चों को छोड़ प्रेमी के संग फरार हो गई.' - विनोद कुमार, महिला का पति

पूजा के छोटे-छोटे मासूम बच्चे अपनी मां से घर वापस लौटने की गुहार लगा रहे हैं. विनोद ने बताया कि पूजा ने जो गलती की है. वो सब भूल जाएगा और उसे माफ कर देगा. पूजा घर वापस लौट अपने बच्चों का देखभाल करे. मगर पूजा साफ कह रही है कि वो घर वापस नहीं लौटेगी और अपने प्रेमी के संग ही सारी जिंदगी बताएगी. छोटे-छोटे चारों बच्चे अपनी मां के बगैर काफी परेशान हैं.

पति विनोद को समझ नहीं आ रहा है कि वो बच्चों और घर को संभाले की व्यवसाय करे. 4 साल का छोटा बेटा रो-रोकर बेहाल है. मां के बगैर बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है. विनोद कभी बच्चों को खाना बना कर देता है तो कभी होटल से खाना लाकर बच्चों को खिलाता है, लेकिन मां के बगैर बच्चों की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं.

