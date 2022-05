पटना: राजधानी पटना में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने वालों (Birthday Celebration on Road in Patna) युवक पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है. सरेआम एम्स एलिवेटेड रोड के पुल पर गोलियों की ठांय- ठांय कर बर्थडे पार्टी मनाना कुछ युवकों को मंहगा पड़ गया है. दरअसल ईटीवी भारत ने देर रात पुल को चार पहिया वाहन से जाम कर गोलियों की गूंज के बीच बर्थडे पार्टी मनाने वाली खबर को प्रमुखता से दिखाया था. इस खबर को दिखाए जाने के बाद पटना एसएसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो में फायरिंग करने वाले 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है.

बीच सड़क पर बर्थडे मनाना पड़ा महंगा: मिली जानकारी के अनुसार इस मामले पर मीडिया से जानकारी शेयर करते हुए बताया गया है कि 8 मई को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें देखा गया कि 35-40 की संख्या में युवक सड़क पर जन्मदिन पार्टी मना रहे हैं और दो शख्स लगातार फायरिंग कर रहे हैं. वायरल वीडियो की जांच के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि वायरल वीडियो इंस्टाग्राम के माध्यम से सौरभ यादव नामक लड़के ने अपने जन्मदिन की पार्टी दिघा खगौल एलिवेटेड रोड के बेली रोड के ऊपर से गुजरने वाले हिस्से पर मनाया गया था.

बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हुई थी फायरिंग: बेली रोड के ऊपर से गुजरने वाले पुल पर कुछ युवकों द्वारा बर्थडे मनाया गया था. जिसमें एक गाड़ी पर 7-8 केक रखकर करीब 10-12 गाड़ी से 35-40 की संख्या में आए युवकों के द्वारा रोड को बाधित कर पार्टी मनाया जा रहा था. इस जन्मदिन की पार्टी मनाने के क्रम में आतिशबाजी कर रहे थे. सौरभ यादव जिनके चेहरे पर केक लगा हुआ था और एक अन्य युवक जिसकी पहचान रजनीश कुमार के रूप में हुई और रजनीश ने एक पिस्टल से गोली चलाई, सौरव ने भी कई राउण्ड हवाई फायरिंग की.



वायरल वीडियो के आधार पर हुई कार्रवाई: वायरल हुए वीडियो के सत्यापन के बाद इस संबंध में रूपसपुर थाना कांड संख्या 257/22 दिनांक 08/05/22 धारा- 147/148 भादवि एवं 27/35 शस्त्र अधि. एवं 25 ( 9 ) एमेडेमेंट एक्ट 2019 दर्ज किया गया है. और इस मामले में कुल 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. इनसे पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने घटना के समय वहां अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया है. इनके द्वारा विडियो में अबतक 19 लोगों की पहचान की गई है, जिनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

बीच सड़क पर चली गोलियां: गौरतलब है कि पटना एम्स एलिवेटेड पर गोलियों की ठांय-ठांय (Firing at Patna AIIMS Elevated) के बीच मनाई गई बर्थडे पार्टी मनाई गई (Birthday celebration by jamming road in Patna) थी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. यह वीडियो करीब दो हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पर राहुल यादव नाम के युवक के इंस्टाग्राम आईडी पर लाइव हुआ था. इसमें कई युवक अपने दोस्त का बर्थडे मनाते दिख रहे हैं.

बीच सड़क पर हुई आतिशबाजी: इस बीच पूरी सड़क पर इन युवकों की गाड़ियां कतार में लगा दी गई थीं. पूरी सड़क जाम हो गयी थी. बगल के लेन से गाड़ियां गुजरती रहीं. बर्थडे केक काटने के बाद इन में से कुछ युवकों ने एम्स एलिवेटेड पर कई राउंड फायरिंग भी की थी. इसके साथ ही आतिशबाजी भी की गई थी लेकिन मौके पर पुलिस का कोई नामोनिशान नहीं था. युवक अपनी मनमानी करते हैं जबकि दीघा थाना और रूपसपुर थाना घटनास्थल से महज कई मिनटों की दूरी हैं.

