पटनाः मालदा मंडल में नॉन इन्टरलॉकिंग (Non Interlocking in Malda Division) के कारण पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. न्यू फरक्का और धूलियान गंगा स्टेशनों के बीच नई डबल लाइन पर परिचालन की तैयारी को पूरा किया जायेगा. इसके लिए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक नॉन इन्टर लॉकिंग के कारण कई ट्रनों को रद्द (Many Trains Cancelled In Malda Division) किया गया है. कई के मार्ग में अस्थायी बदलाव (Many Trains Root Diverted In Malda Division) किया गया है. यह जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विरेंद्र कुमार ने दी है.

पढ़ें- उद्धाटन होते ही भारत-नेपाल के बीच दौड़ी 'मैत्री ट्रेन', PM मोदी और नेपाली PM देउबा ने दिखाई हरी झंडी

सहरसा जाने वाली हाटे बाजार एक्सप्रेस रहेगी रद्दः सहरसा से सियालदह के बीच चलने वाली 13163/13169 सियालदह-सहरसा हाटे बाजार एक्सप्रेस 9 से 12 अप्रैल तक और 13164/13170 सहरसा-सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस 10 से 13 अप्रैल तक रद्द रहेगी. इनका रूट बदला गया हैः वहीं 09 से 11 अप्रैल तक दिल्ली से खुलने वाली 15657 दिल्ली-कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल परिवर्तित मार्ग पटना-बरौनी-कटिहार के रास्ते चलाई जायेगी. वहीं 10 से 12 अप्रैल तक कामाख्या से खुलने वाली 15658 कामाख्या-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल परिवर्तित मार्ग कटिहार-बरौनी-पटना के रास्ते चलाई जायेगी.





कामाख्या-गया एक्सप्रेस कटिहार-मुंगेर-किउल के रास्ते चलेगीः 11 अप्रैल को कामाख्या से खुलने वाली 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटिहार-मुंगेर-किउल के रास्ते चलाई जायेगी. वहीं 12 अप्रैल को गया से खुलने वाली 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग किउल-मुंगेर-कटिहार के रास्ते चलाई जायेगी. गुवाहाटी-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस कटिहार-बरौनी-पटना के रास्ते चलेगीः 12 अप्रैल को गुवाहाटी से खुलने वाली 15648 गुवाहाटी-लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटिहार-बरौनी-पटना के रास्ते चलाई जायेगी.

नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस पटना-बरौनी-कटिहार मार्ग पर चलेगीः 10 अप्रैल को नई दिल्ली से खुलने वाली 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग पटना-बरौनी-कटिहार के रास्ते चलाई जायेगी. 12 अप्रैल को मालदा टाउन से खुलने वाली 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटिहार-बरौनी-पटना के रास्ते चलाई जायेगी.



समस्तीपुर और मुंबई के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेनः गर्मी छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के कारण समस्तीपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बीच एक समर स्पेशल 01043/01044 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है. यह स्पेशल ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 10 अप्रैल से 09 अप्रैल तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार और गुरुवार को तथा समस्तीपुर से 11 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को परिचालित की जायेगी.

24 घंटे में समस्तीपुर से मुंबई पहुंचेगी ट्रेनः गाड़ी संख्या 01043 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12.15 बजे खुलकर अगले दिन 21.15 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी. वापसी में यह गाड़ी संख्या 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर से 23.30 बजे खुलकर तीसरे दिन 07.40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर रूकेगी समर स्पेशल ट्रेनः समस्तीपुर से मुंबई के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज छिवकी, मनिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, पिपरिया, इटारसी, खण्डवा, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी एवं कल्याण स्टेशनों पर रूकेगी .





ये भी पढ़ें: जयनगर-जनकपुर-कुर्था नेपाल रेलखंड पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें, CRS कोलकाता ने सुरक्षा मानकों का लिया जायजा



विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP