पटनाः बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी एसके सिंघल (DGP SK Singhal In Hajipur) इन दिनों एक्शन मोड में हैं. शुक्रवार देर रात पटना के कोइलवर पूल के पूर्वी छोर से गुजर रहे थे. इसी दौरान वहां बालू लदे ट्रकों को वसूली के लिए रोका गया था. मामले में डीजीपी ने एक एएसआई समेत चार सिपाहियों को निलंबित (Many Police Man Suspended By DGP) कर दिया है. बिहार के डीजीपी की ओर से बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

कोइलवर पूल पर ट्रकों का लगा था जामः बता दें कि रात्रि भ्रमण के दौरान डीजीपी पटना के कोइलवर पूल के पूर्वी छोर पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक रोकने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ था. चालक मौके से फरार था. ट्रक को रोकने वाले सभी पुलिसकर्मियों से ट्रक रोकने के बारे में जब पूछताछ किया गया तो कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे सके. इस वजह से सभी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गयी. सभी पुलिसकर्मी बिहटा थाना क्षेत्र स्थित कोइलवर पुल के समीप ड्यूटी कर रहे थे.





निलंबन के अवधि में मिलेगा सिर्फ जीवन यापन भत्ताः बात दें कि पुलिसकर्मियों की ओर से ट्रक रोकने की वजह से लंबा जाम लगा हुआ था. जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध DGP ने की है कारवाई की है उनमें सअनि मिथलेश कुमार सुमन, सिपाही 2852 नीरज कुमार मांझी, सिपाही 4566 शांतनु कुमार, सिपाही 131 अमित कुमार और सिपाही 621 मुकेश कुमार है. निलंबन की अवधि में इन सभी पुलिसकर्मियों को सिर्फ जीवन यापन भत्ता मिलेगा.

