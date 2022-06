पटनाः बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला राजधानी पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र के ढिबरा मुरारचक मोड़(Dhibra Murarchak turn of Shahpur police station) के पास की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन-दहाड़े एक पूर्व सैनिक से 10 लाख नकद लूट (Many Lakhs Loot In Patna From EX Army) लिया. घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश पैसा लेकर आसानी से निकल गये. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गयी.

"मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है. बाइक सवार बदमाशों बैंक से ही पूर्व सैनिक का पीछा कर रहा था और जैसे ही ऑटो से उतार कर अपने घर जाने लगे, तुरंत बाइक सवार बदमाशों ने दस लाख रुपये से भरा थैला हाथ से झपटामार कर फरार हो गये. बैंक और घटनास्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाला जा रहा है , ताकि बदमाशों की पहचान हो सके. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जायेगा." -सफीर आलम, शाहपुर थानाध्यक्ष

डाकघर में पैसे को करना था एफडीः घटना की सूचना गुरूवार को देर रात थाना में लिखित मामला दर्ज कराया गया हैं. लूट के बाद पूर्व सैनिक नंदू कुमार सिंह ने हल्ला किया तो लूट करने वाले बाइक सवार रफ्तार को और तेज कर दिया. नंदू ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए बैंक से रुपया निकासी कर घर जा रहे थे.

बाइक सवार ने दिया घटना को अंजामः लूट के शिकार पूर्व सैनिक नंदू कुमार सिंह ने स्थानीय थाना में बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध मामला दर्ज कराया है. बताया जाता है कि शाहपुर थाने के नरगदा निवासी नंदू कुमार सिंह ने गुरुवार को दानापुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक से अपने खाते से 10 लाख रुपया निकाला था. थैले में रुपया लेकर वे पैदल ही बस पड़ाव पहुंचे. वहां से ऑटो पर सवार होकर अपने घर नरगदा जा रहा था. ऑटो से उतरते ही ढिबरा मुरारचक मोड़ के पास अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया.

