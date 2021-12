पटना (सिटी): राजधानी पटना में अपराध नियंत्रण (Crime in Patna) को लेकर पुलिस ने पटना में जुआरियों और शराबियों की धड़-पकड़ तेज (Raids to Arrest Gamblers and Alcoholics in Patna) कर दी है. इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के खजूरबन्ना इलाके में चलाये जा रहे गेसिंग सेंटर पर छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने 5,800 नकद रुपये, मोबाइल, कैलकुलेटर समेत गेसिंग कूपन बरामद किया है. पुलिस की मानें तो गेसिंग सेंटर चलाने वाले भोले-भाले लोगों को रुपये दोगुना करने का लालच देकर गेसिंग सेंटर पर उनसे पैसे एंठते हैं. वहीं, गेसिंग सेंटर पर छापेमारी के दौरान कई लोग भाग निकले. पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ कर फरार अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. सिटी डीएसपी अमित शरण ने घटना की पुष्टि की है.

'बहुत जल्द फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. अवैध गेसिंग का धंधा नहीं करने दिया जाएगा.' - अमित शरण, सिटी डीएसपी

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

