पटना: पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. भारी संख्या में लोग कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) की चपेट में आ चुके हैं. काफी तेजी से लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं. पटना के सिविल कोर्ट में कई कर्मचारी और वकील भी संक्रमित (Lawyers corona infected in Patna Civil Court) हो चुके हैं. हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए काफी जागरुकता फैलाई जा रही है.

बिहार सरकार ने कई पाबंदिया लगायी हैं. लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध किया जा रहा है जिससे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाया जा सके. इसके बावजूद कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. बताते हैं कि पटना सिविल कोर्ट में एक न्यायिक पदाधिकारी के साथ 12 कर्मचारी और 6 वकील भी संक्रमित पाए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना के सिविल कोर्ट में जांच शिविर लगाया गया था. यहां जागरुकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है.

पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में भी जांच शिविर लगाया गया जहां 9 लोग संक्रमित पाए गए. इसमे 1 न्यायायिक पदाधिकारी, एक सिविल कोर्ट के अधिवक्ता, दो अन्य वकील तथा 7 न्यायालय कर्मी शामिल हैं. इसके चलते कोर्ट में काफी डर का माहौल बना हुआ है.

बता दें कि कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. सरकार द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है. कहा जा रहा है कि दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक तीसरी लहर है. इसमें 15 दिनों के अंदर लगभग 9447 नए मरीज संक्रमित मिले हैं.

