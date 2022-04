पटना (सिटी): राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime in Patna) हैं. दिन-प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है. ताजा घटना में पुलिस ने हत्या के मामले में कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार (Many Criminals Arrested in Patna) किया है. अपराधियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और सवा किलो गांजा भी बरामद हुआ है.

7 अपराधी गिरफ्तार: सिटी, इलाके चौक और खाजेकलां थाना क्षेत्र में 28, 29, 31 मार्च को प्रमोद वागला और मणिहारी व्यवसाई सन्नी की हत्या हुई थी. और 6 अप्रैल यानी बिती रात को आलम गंज थाना क्षेत्र के निम की भट्ठी इलाके में लाजो कुमार की हत्या हुई थी. पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि तेल व्यवसाई प्रमोद वागला हत्या कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला कि शराब और गांजा माफिया के विरोध में इस घटना का अंजाम दिया गया है.

'इलाके के शराब व्यवसाई जयकांत राय और उसकी पत्नी सुमन देवी से मृतक का शराब बेचने के लिए विवाद था. जिसके चलते, जेल में बंद जयकांत राय और उसकी पत्नी के इशारे पर उनके गुर्गो ने सुनियोजित ढंग से हत्या को अंजाम दिया है. हत्या की घटना का भंड़ाफोड़ करने के लिए पुलिस की टीम गठित की गई. जिसमें आलमगंज थाना, खाजेकलां थाना, चौक थाना और मालसलामी थाना शामिल है. इन सभी थाना से पुलिस की टीम गठित कर, हत्या का खुलासा किया गया. पुलिस की टीम ने अलग-अलग इलाकों से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया.' - मानवजीत सिंह ढिल्लो, पटना एसएसपी

शराब बेचने के विवाद में हुई थी हत्या: पटना एसएसपी ने बताया कि इस कांड का मास्टर माइंड, सोनू पटेल समेत प्रिंस कुमार, मनीष कुमार और आकाश कुमार ने एक साथ मिल कर, हत्या के घटना का अंजाम दिया. वहीं, इस कांड में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. वहीं, खाजेकलां थाना क्षेत्र के बंदरिया गली में सन्नी कुमार के हत्या कांड में सोनू उर्फ मिनी बुलेट और अविनाश उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया है.

प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर हत्या: हत्या का कारण प्रेम प्रसंग में विरोध बताया जा रहा है. नीम की भट्ठी में लाजो उर्फ रिशु कुमार की हत्या करने वाला लल्लू साव को एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. इस हत्या कांड की वजह बकाया रुपया के विवाद बताया जा रहा है. गिरफ्तार सभी अपराधी पेशेवर है, और कई कांडों में जेल भी जा चुके हैं. वहीं, पटना सिटी में तीन दिन में तीन हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर जनता ने सवाल उठना शुरू कर दिया था, कि आखिर पटना पुलिस अपराधियों के आगे मजबूर क्यों हैं.

