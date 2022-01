पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) से पहले ही कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन छोड़कर, सपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. (Many BJP Ministers and MLA Left Party in UP) ऐसे में बिहार में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है. कई नेताओं का लगातार बयानबाजी जारी है. इसको लेकर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बीजेपी छोड़ने वाले ये वैसे नेता हैं. जिन्होंने, जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है. जनता इन्हें नकार दिया है.

वहीं, भाकपा माले विधायक गोपाल रविदास (CPI ML MLA Gopal Ravidas) ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत हुई है. बीजेपी में और भी कई नेता पार्टी छोड़ने जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान कई बड़े दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक बीजेपी का दामन छोड़कर सपा के छांव में जा रहे हैं. ऐसे में बिहार में भी राजनीतिक बवाल मच हुआ है. विपक्षी पार्टियों का इन दिनों बयानबाजी तेज हो गयी है. बीजेपी के कद्दावर नेता पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के कई वैसे मंत्री और विधायक जो बीजेपी का पार्टी छोड़ रहे हैं. उन सब का पत्ता कटने करने जा रहा था.

'जनता उन्हें नकार दिया था. उन्होंने, अपने पूरे कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं किया था. ऐसे लोग टिकट कटने के डर से बीजेपी को छोड़कर सपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं.' - रामकृपाल यादव, बीजेपी सांसद, पाटलिपुत्र

'जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है. लगातार दलितों की अनदेखी की जा रही है. गुंडाराज चल रहा है. जिससे खफा होकर बीजेपी के कई नेता, मंत्री, विधायक बीजेपी का दामन छोड़कर सपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. यह लगातार चलेगा. बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा.' - गोपाल रविदास, विधायक, भाकपा माले

