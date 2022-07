पटनः बिहार में सोने चांदी की तस्करी (Gold silver Smuggling in Bihar) के मामलों में लगातर बढ़ोतरी देखी जा रही है. रेल, सड़क और वायु मार्ग से तस्करी के खेप पकड़े जा रहे हैं. ताजा मामला पटना जंक्शन पर पकड़ा गया. श्रमजीवी एक्सप्रेस के पार्सल बोगी से बोरे के साथ उतरते देखकर युवक को जीआरपी ने शक के आधार पर रोका. बोरे को खुलवाया गया तो उसमें एक कार्टन था. उस कार्टन के भीतर एक कार्टन में 68 किलो 430 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद (Man Arrested With 68 KG Silver Jewelery At Patna Jinction) हुए. बरामद चांदी की कीमत 53 लाख रुपये (53 lakh Cost Silver Recovered) से ज्यादा बताया जा रहा है.

"पटना जंक्शन पर जीआरपी की ओर से लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. इस कड़ी में श्रमजीवी एक्सप्रेस के पार्सल बोगी से एक व्यक्ति बोरा लेकर उतर रहा था. जीआरपी के जवानें को देख वह घबरा गया. जीआरपी की टीम को उसके गतिविधि पर शक हुआ. बोरा खोला गया तो भारी मात्रा में चांदी के जेवरात पाये गये. इसके बाद सेल टैक्स के अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई. आगे की कार्रवाई सेल टैक्स के अधिकारियों की ओर से किया जायेगा."- रंजीत कुमार, जीआरपी थाना प्रभारी, पटना जंक्शन

सेल्स टैक्स के अधिकारी जांच में जुटेः जीआरपी ने पकड़े गये व्यक्ति से आभूषणों के बिल इत्यादि की मांग की गई. उसके ओर से कोई कागजात पेश नहीं किया गया. इसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया है. चांदी के जेवरात के साथ पकड़े व्यक्ति का नाम अजित कुमार बताया जा रहा है, जो झारखंड के कोडरमा जिला का बताया जा रहा है. जीआरपी मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है. वहीं इस मामले आरोपी के सत्यापन और आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी के लिए झारखंड पुलिस से संपर्क कर रही है.

