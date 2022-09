पटना: राजधानी पटना में (Loot In Patna) अपराधियों ने जमीन कारोबारी से पांच लाख रुपये लूट (Looted From Land Trader In Patna) लिए. पटना सिटी बाईपास थाना क्षेत्र के कर्मलीचक एनएच-30 के पास जमीन कारोबारी से पांच लाख रुपए बाइक सवार अपराधी लूट कर फरार हो गए. मिली जानकारी के अनुसार जमीन कारोबारी शक्ति सिंह जब 5 लाख रुपए लेकर कर्मलीचक स्तिथ एसबीआई बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लुटेरों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया.

पटना में 5 लाख की लूट : मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों के पैसा झपटने के दौरान ढाई लाख रुपए भागते समय जमीन पर रुपए गिर गये. जो अपराधी के पास पैसे आये, वो लेकर भाग गए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. लूट की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुच कर सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रही है. बैंक में पैसे जमा करने जाने के दौरान की घटना बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.